Очередная экранизация книги "Короля ужасов": чего ожидать

Новости культуры: Еще одно произведение американского писателя и Стивена Кинга будет экранизировано.

Им станет рассказ "Стоянка", включенный в сборник "После заката".

Режиссером адаптации будет Алекс Росс Перри, который самостоятельно напишет сценарий к фильму. Об этом сообщили на сайте Variety.

Пока дата начала съемок и актерский состав неизвестны. К слову, книги Стивена Кинга довольно часто превращаются в фильмы. Лучшими считают: "Кэрри", "Сияние", "Куджо", "Мизери", "Побег из Шоушенка", "Зеленая миля" и "Оно".

Известно, что рассказ "Стоянка" впервые был опубликован в 2003 году в журнале Esquire. В 2008 рассказ вошел в сборник "После заката".