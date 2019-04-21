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Генри Кавилл о сьемках в "Ведьмаке" и "боевых" шрамах

Генри Кавилл о сьемках в "Ведьмаке" и "боевых" шрамах
14:46 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры: Съемки сериала "Ведьмак" все еще не окончены, а поклонники так и не увидели главного героя во всей красе.

Очевидно, что создатели стараются приберечь образ Геральта из Ривии для официальных постеров и трейлеров, которых еще предстоит дождаться. Скрасить ожидание решил Генри Кавилл, который опубликовал в Instagram-аккаунте фото после съемок и продемонстрировал накладные шрамы и накачанный пресс.

Прекрасный день для всех поклонниц экранного Супермена. Возможно, фанаты еще не скоро увидят актера в образе Ведьмака, зато можно в очередной раз оценить результаты его подготовки к роли. В этот четверг Генри поделился с подписчиками фотографией своего торса, на котором все еще виднелись накладные шрамы. Оценить фото успели коллеги Кавилла из DC Закари Левай и Джейсон Момоа, а также другие звездные фолловеры. Реакция поклонников была предсказуема: восхищение, одобрение и попытки "не увеличивать фотографию".

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В комментариях также отметилась и Лорен Шмидт Хиссрич, шоураннер сериала "Ведьмак".

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Напомним, что зрителей ждет восьмисерийная экранизация культовой саги Анджея Сапковского. Сериал расскажет об охотнике на монстров по имени Геральт и двух его спутницах - чародейке Йеннифер и принцессе Цири. Шоу выйдет на стриминговой платформе Netflix уже в конце этого года.

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Съемки сериала, Генри Кавилл, Ведьмак, Шрамы Генри Кавелла.
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