Намечается схватка гигантов: Финальный трейлер "Годзилла 2: Король монстров" (Видео)

Пришло время потешить свою гигантоманию — Warner Bros. Pictures представила финальный трейлер картины "Годзилла 2: Король монстров". В новом фильме сотрудникам криптозоологического агентства "Монарх" придётся иметь дело сразу с несколькими огромными чудовищами. Среди них — Мотра, Родан, трёхголовый Кинг Гидора и, конечно же, Годзилла. Гиганты столкнутся в схватке, которую человечество может не пережить. Режиссёр ленты — Майкл Догерти (Michael Dougherty), сценарист "Люди Икс: Апокалипсис". В главных ролях — Милли Бобби Браун (Millie Bobby Brown; Одиннадцать из "Очень странных дел"), Вера Фармига (Vera Farmiga; "Мотель Бейтсов", "Исходный код"), Чарльз Дэнс (Charles Dance; Тайвин Ланнистер из "Игры престолов") и другие.