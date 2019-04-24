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Среда, 24.04.2019

Намечается схватка гигантов: Финальный трейлер "Годзилла 2: Король монстров" (Видео)

Пришло время потешить свою гигантоманию — Warner Bros. Pictures представила финальный трейлер картины "Годзилла 2: Король монстров". В новом фильме сотрудникам криптозоологического агентства "Монарх" придётся иметь дело сразу с несколькими огромными чудовищами. Среди них — Мотра, Родан, трёхголовый Кинг Гидора и, конечно же, Годзилла. Гиганты столкнутся в схватке, которую человечество может не пережить. Режиссёр ленты — Майкл Догерти (Michael Dougherty), сценарист "Люди Икс: Апокалипсис". В главных ролях — Милли Бобби Браун (Millie Bobby Brown; Одиннадцать из "Очень странных дел"), Вера Фармига (Vera Farmiga; "Мотель Бейтсов", "Исходный код"), Чарльз Дэнс (Charles Dance; Тайвин Ланнистер из "Игры престолов") и другие.
stopgame.ru
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Фильмы, Warner Bros., Трейлер, Годзилла 2: Король монстров.
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