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Пенелопе Круз - 45: Пять лучших фильмов с актрисой в главных ролях (Видео)

Пенелопе Круз - 45: Пять лучших фильмов с актрисой в главных ролях (Видео)
13:34 Сегодня Телеграф

Новости культуры: Пенелопа Крус Санчес - испанская актриса и модель.

Пенелопа Крус Санчес родилась 28 апреля 1974 года в испанском городе Алькобендас.В детстве воспитывалась как католичка. Девочка росла в Алькобендасе и часто проживала в квартире своей бабушки. По мнению Крус, ее детство было счастливым.

Актерскую карьеру Пенелопа начала в 1991 году на телевидении. ее кинодебют состоялся через год после выхода на широкие экраны трагикомедии "Ветчина, ветчина", получившей одобрение критиков. Перфекционизм и настойчивость помогли Пенелопе Крус стать тем, кем он есть. Только тяжелая ежедневная работа обеспечила ей награду на церемонии Оскар, звезду на Голливудской аллее славы, которую до нее никто из испанских актрис не получал, 23 место в сотне самых сексуальных женщин в мире, а также романтические слова любви от мужчины о ее безграничном сердце и невероятно глубокой душе.

Предлагаем Вашему вниманию 5 фильмов с потрясяющей Пенелопой Круз.

Ванильное небо

У богатого плэйбоя Дэвида было все: деньги, свой собственный издательский дом, дорогая машина и квартира в респектабельном районе Нью-Йорка, друг-писатель и подружка Джулианна, даже враги, в лице семи управляющих его компанией, тоже были. Так он и жил без оглядки, пока в один прекрасный момент не встретил Софию. его жизнь круто изменилась вскоре после этой встречи, Дэвид попал в автокатастрофу и очнулся после комы инвалидом с изуродованным лицом, которое приходится прикрывать "эстетическим протезом", а на самом деле простой маской. А дальше его новая жизнь обернулась кошмарным сном, от которого не проснуться...

Кокаин

Джордж Джанг, обыкновенный парень из пригорода, решил осуществить американскую мечту своим способом - стать первым американцем, импортирующим кокаин в больших объемах. Он создал себе рынок сбыта, подсадив на кокаин самых знаменитых людей Америки. Вскоре он уже купался в деньгах и роскоши, о которых многие только мечтают. ему удавалось обводить вокруг пальца не только ФБР, но и страшных колумбийских наркодельцов. Однако настоящий кайф он получал от опасности и риска, нуждаясь в адреналине больше чем в наркотиках.

Бандитки

Мексика, 1880 год. Сара Сандовал - дочь богатого банкира. Мария Альварез - дочь бедного фермера. Эти две молодые женщины, которые не имеют, казалось бы, ничего общего, кроме их мексиканского происхождения, вовлечены в одно и то же приключение. При помощи Квентина Кука, молодого, все идеализирующего инспектора полиции родом из Нью-Йорка, они хотят выступить против Тайлера Джексона - представителя Нью-Йоркской банко-трастовой организации, который хочет незаконно захватить Мексиканские земли, чтобы построить железную дорогу.

Вики Кристина Барселона

Испанский художник вступает в романтическую связь с двумя американскими туристками. Но этому противится его бывшая испанская подружка. Действия фильма происходят в Барселоне.

Пираты Карибского моря: На странных берегах

Самые ожидаемые фильмы 2019 года

В истории о поисках истины, предательстве, вечной молодости и смертельной опасности капитану Джеку Воробью предстоит столкнуться с женщиной из своего прошлого Анжеликой. До самого конца не будет понятно, связывает ли их настоящая любовь, или же Анжелика искусно притворяется, чтобы вместе с Джеком добраться до таинственного источника вечной молодости.

Она силой принуждает капитана Джека Воробья взойти на корабль "Месть Королевы Анны", которым управляет коварный злодей Черная Борода. Наш герой оказывается в ситуации, когда он не знает, чего ему бояться больше - ужасного злодея или же свою давнюю подругу.

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День рождения, Пенелопа Круз, Голливудская актриса, Фильмы с Пенелопой Круз.
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