Звезды Голливуда, которых мы вряд ли увидим в новых фильмах

Актеры Голливуда исчезают так же быстро, как и появляются. На это существует множество причин: плохая репутация, проблемы с алкоголем, неудачное интервью. Каждый по разному принимает потерю популярности.