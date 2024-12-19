Из-за памятника устроили истерику: как сейчас выглядит могила модельера, одевавшего Пугачеву и "На-На"

Кутюрье поставили "слишком скромный" памятник

Российский модельер Вячеслав Зайцев скончался в апреле 2023 года. Недавно дизайнеру установили на могиле памятник. Из-за него у многих россиян случилась истерика.

После смерти Зайцева прошло полтора года, и вот этой осенью коллеги и поклонники увидели "слишком скромное" захоронение кутюрье, который одевал российских артистов, в частности Аллу Пугачеву, путиниста Филиппа Киркорова, участников группы "На-На", а также представлял свои коллекции одежды в столицах мировой моды.

Модельер умер 30 апреля 2023 года в возрасте 85 лет в больнице в Щелково (где у него был особняк), куда был госпитализирован из-за внутреннего кровотечения, вызванного язвой желудка. Похоронен Вячеслав Зайцев на городском Жегаловском кладбище.

Почему модельера не похоронили на каком-нибудь кладбище знаменитостей? Это произошло по решению его единственного 64-летнего сына, модельера Егора Зайцева. Он, кстати, сам умер в 2024 году от рака.

Как сейчас выглядит могила Вячеслава Зайцева

На могиле Вячеслава Зайцева теперь установлен скромный постамент с его именем, фамилией и годами жизни. Верхнюю часть памятника украшает каменный крест, однако фотография кутюрье отсутствует. Рядом расположен почти такой же памятник, посвященный Зайцеву-младшему.

Многие считают, что такая сдержанность не отражает величину личности кутюрье. Как сообщают росСМИ, занималась установкой памятников невестка Зайцева, Екатерина Ромашкина.

"Вячеслав Михайлович достоин другого, более масштабного монумента. Я согласен с почитателями его таланта, что нынешний вариант — простенький", "Слава такого не заслужил: он был человеком мирового уровня", — жалуются в сети россияне.

Ранее мы писали о запущенном захоронении ведущего "Песни года". "Телеграф" писал, как сейчас выглядит могила Евгения Меньшова.