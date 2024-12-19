Через пам’ятник влаштували істерику: як зараз виглядає могила модельєра, який одягав Пугачову і "На-На"

Кутюр’є поставили "надто скромний" пам’ятник

Російський модельєр В’ячеслав Зайцев помер у квітні 2023 року. Нещодавно дизайнеру встановили на могилі пам’ятник. Через нього у багатьох росіян трапилася істерика.

Після смерті Зайцева минуло півтора року, і ось цієї осені колеги та шанувальники побачили "занадто скромне" поховання кутюр’є, який одягав російських артистів, зокрема Аллу Пугачову, путініста Філіпа Кіркорова, учасників гурту "На-На", а також представляв свої колекції одягу у столицях світової моди.

Модельєр помер 30 квітня 2023-го у віці 85 років у лікарні в Щолково (де у нього був особняк), куди був госпіталізований через внутрішню кровотечу, спричинену виразкою шлунка. Похований В’ячеслав Зайцев на міському Жегалівському цвинтарі.

Чому модельєра не поховали на якомусь цвинтарі знаменитостей? Це сталося за рішенням його єдиного 64-річного сина, модельєра Єгора Зайцева. Він, до речі, сам помер у 2024 році від раку.

Як зараз виглядає могила В’ячеслава Зайцева

На могилі В’ячеслава Зайцева тепер встановлено скромний постамент із його ім’ям, прізвищем та роками життя. Верхню частину пам’ятника прикрашає кам’яний хрест, проте фотографія кутюр’є відсутня. Поруч розташований майже такий самий пам’ятник, присвячений Зайцеву-молодшому.

Багато хто вважає, що така стриманість не відображає величину особистості кутюр’є. Як повідомляють росЗМІ, займалася встановленням пам’ятників невістка Зайцева, Катерина Ромашкіна.

"В’ячеслав Михайлович гідний іншого, більш масштабного монумента. Я згоден з шанувальниками його таланту, що нинішній варіант — простенький", "Слава такого не заслужив: він був людиною світового рівня", — жаліються у мережі росіяни.

Раніше ми писали про запущене поховання ведучого "Пісні року". "Телеграф" писав, як зараз виглядає могила Євгена Меньшова.