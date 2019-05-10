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Кассовые сборы "Мстителей: Финал" обогнали "Титаник"

Кассовые сборы "Мстителей: Финал" обогнали "Титаник"
08:50 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости культуры: Джеймс Кэмерон поздравил "Мстителей: Финал" с победой над "Титаником".

Джеймс Кэмерон наконец-то прокомментировал рекордные кассовые сборы "Мстителей: Финал" – супергеройский блокбастер, напомним, несколько дней назад обогнал "Титаник" по сборам и уверенно приближается к тоже снятому Кэмероном "Аватару". В своем Twitter Джеймс поздравил Marvel с успехами, дипломатично "забыв" о том, как ровно год назад публично выражал надежду на то, что публика от супергероики устанет.

"Мстители: Финал" по состоянию на сегодняшний день собрали в прокате по всему миру свыше 2,3 млрд долларов, обогнав "Титаник", кассовые сборы которого составляли 2,187 млрд. Теперь впереди только "Аватар" с его 2,78 млрд.

"Кевину Файги и всем в Marvel: айсберг потопил "Титаник". Потребовались "Мстители", чтобы потопить мой "Титаник". Все мы в Lightstorm Entertainment поздравляем вас с этим изумительным достижением. Вы показали, что индустрия кино не только живет и здравствует, но и масштабней, чем когда-либо!"

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В апреле 2018 года Джеймс Кэмерон звучал по-другому: год назад в интервью IndieWire режиссер выразил надежду на то, что публика вскоре устанет от супергероев. "Я надеюсь, что скоро мы начнем уставать от "Мстителей". Не то чтобы я не любил такие фильмы. Просто, ребят, ведь есть же и другие истории, которые можно рассказать – не только про мужиков на стероидах без семей, на протяжении двух часов исполняющих смертельно опасные штуки и в процессе разрушающих города".

Напомним, что как сообщается на сайте Минкульта, в этом году на всемирном фестивале кино в Каннах Украина продемонстрирует свой взгляд на данное искусство и покажет картину в рамках конкурсной программы "Особый взгляд" и короткометражку.

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Мстители, Кассовые сборы, Кино, Джеймс Кэмерон, Титаник, Комментарии, Большие рейтинги.
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