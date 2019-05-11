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Главный демон "Сверхъестественного": Марк Шепард рассказал про роль Кроули

Главный демон "Сверхъестественного": Марк Шепард рассказал про роль Кроули
10:43 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры: О самом сериале у Шеппарда воспоминания самые что ни на есть теплые, вот только концовка, на его взгляд, подкачала.

Возможно, в свете неизбежного завершения "Сверхъестественного", о котором объявили в марте, продюсеры сериала и уговорят Марка Шеппарда вернуться к роли Кроули, но пока актер настроен однозначно - бывший Король ада, попрощавшийся с "Сверхъестественным" в финале 12 сезона в мае 2017, до сих пор недоволен тем, как именно всё закончилось для его персонажа, и желанием вернуться не горит.

Известна дата последнего сезона популярного сериала "Сверхъестественное" (Видео)

"Когда [продюсеры] решили, что нужно двигаться в другом направлении, они попытались избавиться от меня, не говоря мне, что собираются это сделать. Но в конце концов это стало очевидно, - вспоминает Шеппард. - Это была самая медленная, самая мучительная смерть из всех, что я когда-либо видел. В начале мой персонаж был самым умным в сериале, закончил же после двух сезонов - самым тупым. У них закончились идеи, что с ним можно сделать".

На вопросы, вернется ли он когда-нибудь в сериал в качестве приглашенной звезды, Марк - по крайней мере, пока - отвечает следующее: "Зачем? Я сделал все, что сделал. Вышло отлично. У меня есть новые занятия. Ради всего святого, смиритесь: я мертв! Протрите глаза: они убивали меня на протяжении двух лет!"

 
 
 
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@maxtaylorsheppard needs lip balm. #babysheppard

Публикация от Mark Sheppard (@realmarksheppard)

 
 
 
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Happy whotsit. @slsheppard yeah.

Публикация от Mark Sheppard (@realmarksheppard)

"Форсаж" может получить женский спин-офф

В 2019 году Марка можно было вновь наблюдать на малом экране - он снялся в небольшой (на 2 серии) роли в новом сериале по комиксам "Роковой патруль" (Doom Patrol). Возвращаться на ТВ в ближайшем будущем Шеппард, похоже, не планирует - он исправно ездит по фан-конвентам (прямо сейчас экс-Кроули общается с фанатами на Комик-Коне в Оттаве), записывает новую музыку и регулярно выкладывает в соцсетях семейные фото.

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Все по теме:

Сверхъестественное, Уход из сериала, Американский сериал, Марк Шепард, Демон Кроули.
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