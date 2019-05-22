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Опубликованы сразу три тизера новых серий британского сериала "Черное зеркало" (Видео)

Опубликованы сразу три тизера новых серий британского сериала "Черное зеркало" (Видео)
21:57 Ср, 22 Май 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости культуры: Каждый видеоролик описывает отдельную серию пятого сезона.

Один из самых популярных стримингових сервисов современности вскоре представит новый сезон сериала "Черное зеркало". В сети появилось сразу три новых трейлера к будущим эпизодам.

Около недели назад в сети появился первый трейлер к сериалу "Черное зеркало", в котором были показаны общие события, которые будут происходить в пятом сезоне. Но дата премьеры становится все ближе, поэтому создатели проекта представили сразу три трейлера к новым эпизодам, которые опубликовали на YouTube-канале.

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Стоит отметить, что в новом сезоне будет всего три серии, которые поклонники смогут увидеть уже 5 июня на стриминговом сервисе Netflix. По словам создателей, 5 сезон "Черного зеркала" можно назвать "спешл эпизодом".

Смотрите трейлер к новой серии 5 сезона

Смотрите трейлер к новой серии 5 сезона

Смотрите трейлер к новой серии 5 сезона

Напомним, что недавно вышел трейлер полнометражного фильма "Аббатство Даунтон". Фильм расскажет о жизни героев после окончания сериала. Действие разворачивается в 1927 году, спустя несколько лет после финала сериала.

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Черное зеркало, Новые тизеры, 3 трейлера новых серий, Британский телесериал-антология.
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