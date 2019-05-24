"Игры престолов": Мэйси Уильямс рассказала, что ей не понравилось в финале

Хотя последние опросы издания The Hollywood Reporter неожиданно показали, что большинству зрителей понравился финальный сезон "Игры престолов", почти два миллиона поклонников точно остались разочарованными окончанием сюжетных линий главных героев. К ним присоединилась Мэйси Уильямс, которая рассказала, что в судьбе Арьи Старк ей не понравилось и хотелось бы изменить.
"Я просто хотела снова побыть на съемочной площадке с Леной Хиди, с ней весело. Мне хотелось, чтобы Арья убила Серсею, пусть это и стоило бы ей жизни. Даже читая в сценарии, как Джейми находит Серсею, я думала, что Арья сейчас снимет с себя маску, и они обе погибнут. Мне казалось, это именно то, что двигало героиней", — поделилась своим мнением Мэйси.
Как и поклонники, Уильямс не поняла, почему обученная безликими Арья просто сдалась на полпути. "Пес спросил у нее, хочет ли она быть как он и жить подобно ему. И в моих мыслях был лишь один ответ — да. Но, видимо, после встречи с Джоном и ночи с Джендри Арья поняла, что борется не только за себя, но и за свою семью. Для меня это было шоком, ведь я вовсе не так представляла себе развитие персонажа", — призналась актриса.
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Фанаты тоже не ожидали, что Арья Старк в финале отправится исследовать неизвестные земли. Николай Костер-Вальдау даже предложил создателям снять спин-офф, посвященный героине, но директор канала HBO отверг эту идею.
Как сообщалось ранее, Последняя серия фэнтезийной саги вызвала бурю негодования среди почитателей британского сериала. Даже появилась петиция с призывом уволить сценаристов и шоуранеров за некомпетентность и переснять весь финальный сезон.