"Игры престолов": Мэйси Уильямс рассказала, что ей не понравилось в финале

Новости культуры: Актриса призналась, что некоторые сценарные решения она не смогла понять, а именно неожиданный отказ Арьи от убийства Серсеи Ланнистер, о котором та грезила со времен первого сезона.

Хотя последние опросы издания The Hollywood Reporter неожиданно показали, что большинству зрителей понравился финальный сезон "Игры престолов", почти два миллиона поклонников точно остались разочарованными окончанием сюжетных линий главных героев. К ним присоединилась Мэйси Уильямс, которая рассказала, что в судьбе Арьи Старк ей не понравилось и хотелось бы изменить.

"Я просто хотела снова побыть на съемочной площадке с Леной Хиди, с ней весело. Мне хотелось, чтобы Арья убила Серсею, пусть это и стоило бы ей жизни. Даже читая в сценарии, как Джейми находит Серсею, я думала, что Арья сейчас снимет с себя маску, и они обе погибнут. Мне казалось, это именно то, что двигало героиней", — поделилась своим мнением Мэйси.

Как и поклонники, Уильямс не поняла, почему обученная безликими Арья просто сдалась на полпути. "Пес спросил у нее, хочет ли она быть как он и жить подобно ему. И в моих мыслях был лишь один ответ — да. Но, видимо, после встречи с Джоном и ночи с Джендри Арья поняла, что борется не только за себя, но и за свою семью. Для меня это было шоком, ведь я вовсе не так представляла себе развитие персонажа", — призналась актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram I know death. #GameofThrones Публикация от gameofthrones (@gameofthrones) 3 Май 2019 в 9:22 PDT

Фанаты тоже не ожидали, что Арья Старк в финале отправится исследовать неизвестные земли. Николай Костер-Вальдау даже предложил создателям снять спин-офф, посвященный героине, но директор канала HBO отверг эту идею.

Как сообщалось ранее, Последняя серия фэнтезийной саги вызвала бурю негодования среди почитателей британского сериала. Даже появилась петиция с призывом уволить сценаристов и шоуранеров за некомпетентность и переснять весь финальный сезон.