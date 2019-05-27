Найди отличие: персонажи известных мультфильмов и актеры, которые из озвучили (Фото)

Чтобы мультяшный герой получился ярким и запоминающимся, озвучивать его доверяют харизматичным талантливым актерам. И как-то так получается, что мультипликационным персонажам достается не только голос, но и внешность того, кто дал им возможность разговаривать.