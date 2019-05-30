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Что посмотреть летом: лучшие премьеры сериалов июня 2019

Что посмотреть летом: лучшие премьеры сериалов июня 2019
15:50 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости культуры: Мы собрали для вас список самых интересных премьер сериалов, выход которых назначен на июнь 2019 года.

Не смотря на то, что весна подарила нам множество замечательных премьер сериалов и фильмов, таких как "Игра престолов", "Чернобыль", "Мстители: Финал" и "После", летом производители кино не собираются расслабляться.

Специально для наших читателей мы подобрали сериалы, которые можно будет посмотреть уже совсем скоро.

Страна Рождества (NOS4A2)

Дата выхода: 3 июня

В оригинале сериал называется NOS4A2, что звучит как "Носферату". Русскоязычной аудитории он будет представлен с названием "Страна Рождества".

Сериал снят по мотивам романа Стивена Кинга. В нем будет сверхъестественного. Главная героиня сериала столкнется с троллем, который питается душами детей.

Бойтесь ходячих мертвецов (Fear the Walking Dead) (5 сезон)

Дата выхода: 3 июня

Скорее всего в новом сезоне приоткроется тайна происхождения вируса, который превратил большую часть населения Земли в зомби.

"В новом сезоне миссия группы ясна: найти выживших и помочь сделать то, что осталось от мира, чуть лучше. С упрямой решимостью, Морган ведет группу с философией стремления к благосклонности, общности и надежды. Каждый персонаж верит, что помощь другим позволит им исправить свои прошлые ошибки", - заявили создатели сериала.

Черное зеркало (Black Mirror) (5 сезон)

Дата выхода: 5 июня

"Черное зеркало" - британский сериал-антология, который создан по сценарию Чарли Брукера. Серии никак не связаны между собой: сюжет, актеры и места абсолютно разные. Все сюжеты объединяет только сатира на образ жизни современного общества.

В новых сериях снимались Майли Сайрус, Эндрю Скотт (Мориарти из "Шерлока"), Энтони Маки (Сокол в фильме "Мстители: Финал") и другие.

Большая маленькая ложь (Big Little Lies) (2 сезон)

Дата выхода: 9 июня

Большая маленькая ложь - драматический сериал от телеканал HBO, созданный Дэвидом Э. Келли на основе одноименного романа Лианы Мориарти.

Главные роли во втором сезоне все так же сыграли Николь Кидман, Риз Уизерспун, Шейлин Вудли, Зои Кравиц и Лора Дерн. А присоединилась к ним Мерил Стрип - в роли свекрови героини Николь Кидман.

Слишком стар, чтобы умереть молодым (Too Old to Die Young)

Дата выхода: 15 июня

Сериал расскажет о криминальном мире Лос-Анджелеса. В центре сюжета полицейский Мартин, который случайно влез в разборки криминальных авторитетов.

На его пути будут попадаться герои, которые ищут свое предназначение.

Город на холме (City On A Hill)

Дата выхода: 16 июня

Американский журналист, показав сериал "Чернобыль" отчиму, случайно выяснил, что тот был ликвидатором

Продюсерами сериала стали Бен Аффлек и Мэтт Дэймон, а в главных ролях увидим Кевина Бейкона и Элдиса Ходжа.

Сюжет драматического сериала развернулся в городе Бостон (штат Массачусетс) в начале 90-х. Этот город кишит преступниками и чиновниками, которые их прикрывают. Прокурор из Бруклина по имени Декурси Уорд (Элдис Ходж) решает исправить эту ситуацю.

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