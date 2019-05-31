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"Монстр": оскароносная актриса чуть не отказалась от значимой роли в карьере (Видео)

"Монстр": оскароносная актриса чуть не отказалась от значимой роли в карьере (Видео)
16:46 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры: Шарлиз Терон дала откровенное интервью австралийскому изданию Marie Claire.

Многогранная актриса, потрясающая женщина и замечательная мама - именно такой представляется Шарлиз Терон многим поклонникам актрисы и не равнодушным к шоу-бизнесу людям. Несмотря на ранние взлеты и падения, у Шарлиз получается сочетать как семейную жизнь, так и карьерный рост в киноискусстве. Также актриса не злоупотребляет плохими привычками и придерживается здорового образа жизни.

Недавно, голливудская красавица снялась в известном и популярном издании журнала Marie Claire Australia, где также дала довольно откровенное интервью. Актриса призналась, что самой запоминающей ролью в актерской карьере было исполнение роли Эйлин Уорнос.

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Уточним, что фильм снят на реальных событиях в 2003 году, и повествует о женщине-серийном убийце из Флориды. "Монстр" был хорошо принят кинокритиками, а также заполучил статуэтку "Оскар" за лучшую женскую роль. Это первая оскароносная премия в кинокарьере Шарлиз.

"Поначалу я не думала, что справлюсь. Я была из тех людей, что ходят на прослушивание за прослушиванием, но не получают роли", - призналась актриса. Известно, что в молодости актриса была неуверенна в своих силах и кардинальные изменения во внешности тоже не приносили надежд на успех кинокартины в прокате.

Только известный режиссер фильма, Пэтти Дженкинс, убедила Шарлиз не сдаваться и идти к своей цели: "Эта женщина сидела передо мной и говорила, что только я одна справлюсь с этой ролью. Не у всех женщин была такая возможность, как у меня. Когда ты работаешь с людьми, которые так сильно в тебя верят, ты сделаешь абсолютно все".

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Знаменитость уточнила, что сохраняет дружеские отношения с Дженкинс и надеется на совместную работу с режиссером в будущем.

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Все по теме:

Шарлиз Терон, Голливудская актриса, Статуэтка Оскар, Взрывная блондинка, Фильм "Монстр", Marie Claire Australia.
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