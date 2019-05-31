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Полная цензура: в РФ вырезали интимные сцены из фильма "Рокетмен" (Видео)

Полная цензура: в РФ вырезали интимные сцены из фильма "Рокетмен" (Видео)
18:00 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры: Кинобиография легендарного Элтона Джона подверглась выборочной цензуре.

В Москве премьера фильма состоялась 30 мая. На показе зрители не увидели ключевых, и действительно важных моментов, которые могли бы поведать о жизни британского артиста намного больше. 

Про вырезанные интимные сцены после показа, сообщил ведущий Михаил Козырев на телеканале "Дождь". Сцены с поцелуями мужчин, сцены с наркотиками, а также эпизоды с сексуальным подтекстом были убраны для российского зрителя. 

Кинокритик Антон Долин  высказался по этому поводу на своей официальной странице в Facebook.

Также не остался в стороне и критик Егор Москвитин, который подтвердил данную информацию, посмотрев перед этим премьеру фильма на Каннском кинофестивале.

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Российская компания "Централ Партнершип", которая занимается прокатов фильмов, указала на то, что "изменения были внесены для соответствия картины законодательству РФ".

Напомним, что Элтон Джон рассказал о том, какие сцены из фильма "Рокетмен" не хотел убирать. Биографический фильм "Рокетмен" был представлен на Каннском кинофестивале. Поклонники с нетерпением ждут премьеры фильма дабы узнать еще больше деталей о жизни любимого кумира. Однако, Элтон рассказал что не все сцены, которые он хотел бы видеть в ленте, попали в основной сюжет.

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Элтон Джон, Россия, Интимные сцены, Рокетмен, Гей-сцены.
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