Полная цензура: в РФ вырезали интимные сцены из фильма "Рокетмен" (Видео)

Новости культуры: Кинобиография легендарного Элтона Джона подверглась выборочной цензуре.

В Москве премьера фильма состоялась 30 мая. На показе зрители не увидели ключевых, и действительно важных моментов, которые могли бы поведать о жизни британского артиста намного больше.

Про вырезанные интимные сцены после показа, сообщил ведущий Михаил Козырев на телеканале "Дождь". Сцены с поцелуями мужчин, сцены с наркотиками, а также эпизоды с сексуальным подтекстом были убраны для российского зрителя.

Кинокритик Антон Долин высказался по этому поводу на своей официальной странице в Facebook.

Также не остался в стороне и критик Егор Москвитин, который подтвердил данную информацию, посмотрев перед этим премьеру фильма на Каннском кинофестивале.

Российская компания "Централ Партнершип", которая занимается прокатов фильмов, указала на то, что "изменения были внесены для соответствия картины законодательству РФ".

Напомним, что Элтон Джон рассказал о том, какие сцены из фильма "Рокетмен" не хотел убирать. Биографический фильм "Рокетмен" был представлен на Каннском кинофестивале. Поклонники с нетерпением ждут премьеры фильма дабы узнать еще больше деталей о жизни любимого кумира. Однако, Элтон рассказал что не все сцены, которые он хотел бы видеть в ленте, попали в основной сюжет.