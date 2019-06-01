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Создатели фильма "Рокетмен" обвинили российского прокатчика в цензуре

Создатели фильма "Рокетмен" обвинили российского прокатчика в цензуре
16:40 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Элтон Джон и создатели фильма "Рокетмен" обвинили компанию "Централ Партнершип", которая занимается прокатом картины в России, в цензуре.

Прокатчик принял решение вырезать из фильма сцены с поцелуями мужчин, гомосексуальным сексом и наркотиками.

"Мы самым решительным образом отвергаем решение потворствовать местным законам и подвергать "Рокетмена" цензуре на российском рынке. Шаг, о котором мы не знали до сегодняшнего дня. Paramount Pictures были храбрыми и смелыми партнерами, позволив нам создать фильм, который является настоящим отображением экстраординарной жизни Элтона Джона без прикрас", - сказано в заявлении.

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Создатели также утверждают, что решение местного прокатчика "лишило зрителей возможности увидеть фильм таким, как должно: грустной рефлексией на разделенный мир, в котором мы живем, и того, насколько жестоко он может не принимать любовь между двумя людьми".

В России из фильма "Рокетмен" вырезали пять минут сцен гомосексуального характера. Кроме того, из титров убрали фрагмент, в котором говорится, что Элтон Джон встретил свою любовь и показывается фотография певца с мужем.

В компании "Централ Партнершип", которая занимается прокатом фильма в России, заявили, что в него "были внесены изменения для соответствия картины законодательству РФ".

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Элтон Джон, Россия, Цензура, Централ Партнершип, Рокетмен, Прокат в РФ, Создатели фильма.
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