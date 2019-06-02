Том Харди или Джастин Тимберлейк: кому Элтон Джон хотел "вручить" свои высокие каблуки в фильме "Рокетмен"

Новости культуры: Элтон Джон хотел, чтобы в "Рокетмене" его сыграли Том Харди или Джастин Тимберлейк.

Премьера "Рокетмена" состоится уже 6 июня, все фанаты киномира ждут с нетерпением, но прежде чем зрители увидят Тэрона Эджертона во всей красе, Элтон Джонс решил рассказать, кто еще мог его сыграть в главной голи музыкального байопике. Оказывается, шанс примерить яркие наряды с пайетками и обувь на высоком каблуке был у Тома Харди и Джастина Тимберлейка.

Элтон Джон рассказал о превращении жизни в фильм, о его жизненной истории в полнометражный мюзикл.

"Создание фильма заняло годы. Режиссеры приходили и уходили. Заняться постановкой собирался Дэвид Лашапель, но затем он решил сосредоточиться на карьере художника. Тогда Мэттью Вон, с которым я работал над сиквелом “Kingsman”, предложил кандидатуру Декстера Флетчера. То же самое касается и актеров. Мы рассматривали на главную роль Тома Харди и Джастина Тимберлейка, пока не встретились с Тэроном Эджертоном", — написал музыкант в письме, опубликованном изданием The Guardian.

Как бы Элтон Джон не боролся с киностудиями, чтобы его история получила взрослый рейтинг, ведь стало известно что в российском прокате фильм подвергли жестокой цензуре, вырезав все постельные сцены и сцены с употреблением наркотиков.

Напоминаем, что прокатчик принял решение вырезать из фильма сцены с поцелуями мужчин, гомосексуальным сексом и наркотиками. "Мы самым решительным образом отвергаем решение потворствовать местным законам и подвергать "Рокетмена" цензуре на российском рынке. Шаг, о котором мы не знали до сегодняшнего дня. Paramount Pictures были храбрыми и смелыми партнерами, позволив нам создать фильм, который является настоящим отображением экстраординарной жизни Элтона Джона без прикрас", - сказано в заявлении.