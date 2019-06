Создатель культового сериала "Ганнибал" намерен снять четвертый сезон шоу

Прошло четыре года с окончания третьего сезона "Ганнибала", а сценарист Брайан Фуллер все еще рассчитывает на возращение шоу. В этом он заверил фанатов, которые уже начали терять надежду.

Один из поклонников сериала обратился к сценаристу в Twitter: "Мистер Фуллер, в день окончания второго сезона “Убивая Еву” я вновь вспомнил другое шоу о токсичных отношениях между психопатами и одержимыми ими людьми. Есть ли новости о четвертом сезоне “Ганнибала”? Я знаю, что шансы невелики, но любая надежда сделает мой день лучше. Да что там, целый год!".

Ответ не заставил себя долго ждать. "Мы не сдаемся! Я четко дал понять, что хочу это сделать, как и актерский состав и наш исполнительный продюсер. Нам нужен лишь канал или стрим-сервис, который захочет нас поддержать. Не думаю, что у самой идеи есть временные рамки или срок годности. Нужен тот, кто на нее клюнет", — написал Брайан.

@BryanFuller Mr. Fuller! On this day of the Killing Eve season 2 finale I find myself remembering another show of toxic relationships between psychopaths and the people obsessed with them. Any news on Hannibal s4? I know chances are slim but any hope would make my day. MY YEAR!

