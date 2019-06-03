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Создатель культового сериала "Ганнибал" намерен снять четвертый сезон шоу

Создатель культового сериала "Ганнибал" намерен снять четвертый сезон шоу
11:31 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: popcornnews.ru

Новости культуры: С 2013 года "Ганнибал" выходил на канале NBC и имел успех у аудитории.

Прошло четыре года с окончания третьего сезона "Ганнибала", а сценарист Брайан Фуллер все еще рассчитывает на возращение шоу. В этом он заверил фанатов, которые уже начали терять надежду.

Один из поклонников сериала обратился к сценаристу в Twitter: "Мистер Фуллер, в день окончания второго сезона “Убивая Еву” я вновь вспомнил другое шоу о токсичных отношениях между психопатами и одержимыми ими людьми. Есть ли новости о четвертом сезоне “Ганнибала”? Я знаю, что шансы невелики, но любая надежда сделает мой день лучше. Да что там, целый год!".

Ответ не заставил себя долго ждать. "Мы не сдаемся! Я четко дал понять, что хочу это сделать, как и актерский состав и наш исполнительный продюсер. Нам нужен лишь канал или стрим-сервис, который захочет нас поддержать. Не думаю, что у самой идеи есть временные рамки или срок годности. Нужен тот, кто на нее клюнет", — написал Брайан. 

Стало известно, что концовку сериала "Игры престолов" придумал сам Джордж Мартин

Однако со временем рейтинги шоу начали снижаться и руководство отменило разработку четвертого сезона. Вскоре после заключительного эпизода третьего сезона Фуллер объяснил, что хотел перенести "Ганнибала" на Amazon или Netflix, но ни один из стрим-сервисов не поддержал проект. Возможно, HBO или Showtime могли бы взяться за сериал, но пока четвертый сезон остается лишь на уровне обсуждений.

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Фильмы, Кино, Сериалы, Смотреть, Ганнибал, Продолжение Ганнибала.
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