Netflix выпустит сериал по сюжету карточной игры Magic: The Gathering

Magic: The Gathering — крайне популярная коллекционная карточная игра, поэтому неудивительно, что по ней хотят выпустить сериал. Причём хочет не абы кто, а Netflix и братья Руссо (Anthony Russo, Joseph Russo) — режиссёры "Мстителей".

Неинтерактивная Magic: The Gathering будет анимационным сериалом, который окажется первым за 25 лет существования франшизы. За создание анимации отвечает студия Bardel Entertainment, а Руссо выступают исполнительными продюсерами.

В центре сюжета шоу — Planeswalkers, могущественные герои и злодеи, управляющие магией и сражающиеся за судьбы сразу нескольких миров. Сценарий пишут Генри Гилрой (Henry Gilroy; "Звёздные войны: Войны клонов") и Хосе Молина (Jose Molina; "Агент Картер"). Режиссёр — Ёриаки Мотидзуки (Yoriaki Mochizuki; "Человек-паук: Через вселенные").

HUGE ANNOUNCEMENT TIME: Netflix and Wizards of the Coast are teaming up with Joe and Anthony Russo to make a Magic: The Gathering anime series and this teaser of Chandra has me asking QUESTIONS. pic.twitter.com/vljlEtl0Mq

— NX (@NXOnNetflix) 3 июня 2019 г.