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Netflix выпустит сериал по сюжету карточной игры Magic: The Gathering

Netflix выпустит сериал по сюжету карточной игры Magic: The Gathering
06:15 Сегодня Телеграф stopgame.ru Фото: Твиттер

Новости культуры: Режиссёры "Мстителей" продюсируют сериал по Magic: The Gathering для Netflix.

Magic: The Gathering — крайне популярная коллекционная карточная игра, поэтому неудивительно, что по ней хотят выпустить сериал. Причём хочет не абы кто, а Netflix и братья Руссо (Anthony Russo, Joseph Russo) — режиссёры "Мстителей".

Неинтерактивная Magic: The Gathering будет анимационным сериалом, который окажется первым за 25 лет существования франшизы. За создание анимации отвечает студия Bardel Entertainment, а Руссо выступают исполнительными продюсерами.

В центре сюжета шоу — Planeswalkers, могущественные герои и злодеи, управляющие магией и сражающиеся за судьбы сразу нескольких миров. Сценарий пишут Генри Гилрой (Henry Gilroy; "Звёздные войны: Войны клонов") и Хосе Молина (Jose Molina; "Агент Картер"). Режиссёр — Ёриаки Мотидзуки (Yoriaki Mochizuki; "Человек-паук: Через вселенные").

Magic: The Gathering оказалась самой сложной существующей игрой

"Мы фанатели и играли в Magic: The Gathering с момента её появления, поэтому возможность рассказать новые истории в этой вселенной посредством анимации — по-настоящему личный проект для нас", — заявили Джо и Энтони Руссо.

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Сериал, Netflix, Magic: The Gathering, ККИ.
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