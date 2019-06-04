Новый "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном будет нуарной трилогией

Новости культуры: Мэтт Ривз заявил, что его Бэтмен будет отличаться от всех остальных его воплощений, нет сомнений, что новую трилогию о супергерое будут сравнивать с трилогией Нолана.

Несколько дней назад студия Warner Bros. заявила, что на роль Бэтмена был утвержден Роберт Паттинсон. Позже режиссер Мэтт Ривз подтвердил информацию в Twitter. Кроме того, что на плечи звезды "Высшего общества" ложится огромная ответственность за воплощение Темного рыцаря на экранах, выяснилось, что играть Бэтмена Паттинсон будет на протяжении трех фильмов.

Кажется, Warner Bros. надеется повторить успех трилогии Кристофера Нолана. Напомним, один только "Темный рыцарь" принес создателям больше миллиарда долларов в прокате и задал тон всей киновселенной DC.

В интервью изданию The Hollywood Reporter Ривз рассказал, что зрители увидят Бэтмена в "режиме детектива". "В кино мы такого еще не видели, а ведь в комиксах он величайший детектив в мире. Мне бы хотелось отправить его в путешествие, где Бэтмен будет выслеживать преступников и раскрывать преступления. Надеюсь, это будет интересная и захватывающая история", — поделился своим видением режиссер.

По словам Ривза, сейчас фильм носит название "Бэтмен", но каким оно будет в конечном варианте, он пока не знает. Съемки фильма начнутся уже в этом году, а премьера намечена на 2021 год.

Как сообщалось ранее, Звезда саги про вампиров, актер Роберт Паттинсон официально стал исполнителем роли Брюса Уэйна "Бэтмена". На смену Бену Аффлеку владельцы прав на персонажа выбирали между Паттинсоном и другим британцем, звездой фильмов о людях икс, Николасом Холтом.