Новый Джеймс Бонд: на съемках фильма о Джеймсе Бонде произошел взрыв

Съемки 25-го фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде прервал неприятный инцидент - взрыв на съемочной площадке.

Об этом сказано на официальной странице бондианы в Twitter. Отмечается, что подрыв был запланирован, однако пиротехники не рассчитали силу взрыва. В результате инцидента были разрушены декорации, а также ранен один человек.

"Во время съемок контролируемого взрыва на съемочной площадке Бонда-25 сегодня в студии "Пайнвуд" был нанесен ущерб декорациям. На съемочной площадке никто не пострадал, однако один член экипажа за пределами сцены получил небольшую травму", - сказано в посте.

During the filming of a controlled explosion on the set of Bond 25 today at Pinewood Studios, damage was caused to the exterior of the 007 Stage. There were no injuries on set, however one crew member outside the stage has sustained a minor injury. pic.twitter.com/8O9tOgwMYK

