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Среда, 12.06.2019
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Названы даты вручения трех предстоящих церемоний "Оскар"
Названы даты вручения трех предстоящих церемоний "Оскар"

Названы даты вручения трех предстоящих церемоний "Оскар"

Названы даты вручения трех предстоящих церемоний "Оскар"
13:40 Сегодня Телеграф lime.apostrophe.ua Фото: pixabay

Новости культуры: Первая церемония вручения кинопремии "Оскар" состоится 9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе.

Американская киноакадемия утвердила даты проведения церемоний "Оскар" на ближайшие три года.

Как пишет Variety, в 2020 году статуэтки раздадут 9 февраля, в 2021-м – 28-го, а в 2022 году церемония пройдет 27 февраля.

Таким образом в 2021-м и 2022-м годах традиция проводить церемонию в последнее воскресенье февраля нарушена не будет. Согласно предварительной информации, претенденты на ближайшую кинопремию будут объявлены 13 января 2020 года, а сама 92-ая церемония вручения "Оскара" снова пройдет без ведущего.

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Прямую трансляцию в 225 странах мира уже традиционно проведет телеканал АВС.

Напомним, премия Tony Awards 2019 вручается за достижения в области американского театра, а также в сфере музыкального театра. Кому достанется премия, решают около 700 человек, причастных к индустрии журналистики и развлечений.

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Кинопремия, Оскар, Премии, Церемония Оскар.
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