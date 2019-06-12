Названы даты вручения трех предстоящих церемоний "Оскар"

Американская киноакадемия утвердила даты проведения церемоний "Оскар" на ближайшие три года.
Как пишет Variety, в 2020 году статуэтки раздадут 9 февраля, в 2021-м – 28-го, а в 2022 году церемония пройдет 27 февраля.
Таким образом в 2021-м и 2022-м годах традиция проводить церемонию в последнее воскресенье февраля нарушена не будет. Согласно предварительной информации, претенденты на ближайшую кинопремию будут объявлены 13 января 2020 года, а сама 92-ая церемония вручения "Оскара" снова пройдет без ведущего.
Прямую трансляцию в 225 странах мира уже традиционно проведет телеканал АВС.
Напомним, премия Tony Awards 2019 вручается за достижения в области американского театра, а также в сфере музыкального театра. Кому достанется премия, решают около 700 человек, причастных к индустрии журналистики и развлечений.