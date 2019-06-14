Появился первый трейлер анимационного сериала "Форсаж" от Netflix (Видео)

Новости культуры: Премьера запланирована на этот год.

Dream Works представила первый тизер-трейлер нового анимационного сериала Netflix по франшизе "Форсаж" - Fast & Furious: Spy Racers.

Мультсериал расскажет о Тони Торетто, племяннике Дома (Вин Дизель), которого вместе с друзьями нанимает правительство для внедрения в элитную гоночную лигу, являющейся прикрытием для преступной организации.

Шоураннерами станут Тим Хедрик и Брет Хааланд. В качестве одного из продюсеров выступает Вин Дизель.

Напомним, что "Форсаж" уже обзавелся первым спин-оффом, посвященным героям Джейсона Стэтхэма и Дуэйна Джонсона, а теперь, по слухам, получит и второй – про героиню Шарлиз Терон.

Студия Universal восхищается успехами Marvel и строит собственную киновселенную, где точно так же попираются законы физики – "Форсаж" уже обзавелся первым спин-оффом, посвященным героям Джейсона Стэтхэма и Дуэйна Джонсона, а теперь, по слухам, получит и второй – про героиню Шарлиз Терон.