"К черту 8 сезон": Джон Сноу извинился за финал "Игры престолов"

Новости культуры: В Сети набирает популярность видеоролик, на котором Джон Сноу (Кит Харингтон) просит прощения за 8 сезон "Игры престолов".

Поклонники "Игры престолов" опубликовали в Сети видеоролик, на котором герой сериала Джон Сноу просит прощения за финальный сезон саги, сообщают СМИ.

Уточняется, что фанаты смонтировали видео, переделав траурную речь, которую Джон Сноу произносил в последнем сезоне, когда герои сжигали тела погибших в битве с мертвецами.

На видео Джон Сноу просит прощения за то, что люди "потратили свое время на это". Он также добавляет, что финал сериала «Остаться в живых», который также был раскритикован зрителями, ничему не научил телевизионщиков.

"...давайте сожжем сценарий восьмого сезона и забудем о нем навсегда! К черту восьмой сезон", — говорится на видео.

Напомним, канал HBO показал двухчасовой документальный фильм "Последний дозор", в котором рассказал о работе над 8 сезоном сериала "Игра престолов".