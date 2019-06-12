"Черное Зеркало": не является ли пятый сезон лишним

Неужели времена, когда каждую из серий "Черного зеркала" можно было разбирать на части и долго обсуждать, прошли? Пятый сезон содержит только три серии и больше не вызывает прежнего ажиотажа. Возможно потому, что "зеркало" смотрит в зеркало, которое смотрит в зеркало ... Сериал будто ходит по кругу, ссылается сам на себя и все похоже на то, что у его создателей идейный кризис.
Пятый сезон "Черного зеркала" увидел свет на полгода позже и, как объясняют исполнительные продюсеры Чарли Брукер и Анабель Джонс, мог еще дольше ждать релиза из-за Bandersnatch. Помните интерактивную серию, которая вышла в конце 2018-го отдельно от остальных эпизодов и имела альтернативные концовки в зависимости от выбора самого зрителя? Создатели "Черного зеркала" сняли первый эпизод Striking Vipers еще до Bandersnatch, но потом проект "выбери что будет дальше" разросся и забрал все внимание, а с ним – и гораздо больше времени, чем планировалось. Впрочем, Брукер и Джонс считают свою совесть чистой, а производительность даже выше, чем во время съемок предыдущих сезонов.
Но новые серии не оправдывают возложенных на них надежд. Striking Vipers еще похожа на старое доброе "Черное зеркало", а Smithereens и Rachel, Jack and Ashley Too – не соответствуют высоким стандартам, к которым привыкли зрители. Black Mirror – до сих пор мощная технологическая антиутопия, которую невозможно пропустить. Но это если сравнивать сериал с другими. Если же сравнивать со старшим "Черным зеркалом", то тренд на спад становится очевидным. Три новых эпизода очень разные и говорить о них обобщенно не получится, потому пройдемся по каждой серии отдельно, избегая спойлеров.
Первая серия. Striking Vipers открывает сезон и усыпляют нашу бдительность. Как будто дальше будет не хуже. Серия стартует как обычное кино без очевидного мотива и намека на дальнейшие события, связанных, конечно же, с технологиями. То есть, никаких масштабных изменений мир не испытал. Единственное что очевидно улучшается — технология виртуальной реальности. Теперь люди могут не только видеть вокруг себя искусственный мир, но и вполне чувствовать его тактильно, взаимодействовать между собой. Это немного напоминает серию USS Callister, но исследует другие вопросы. Можно ли считать наших персонажей в играх продолжением нас самих? Насколько мы действительно близки с теми, кого постоянно видим в мультиплеере? Что делать, если виртуальный мир становится местом большего наслаждения, чем реальная жизнь? Striking Vipers — очень провокационный эпизод и имеет скорее психологический, чем технологический фокус. Речь идет о сексуальном влечении, гендере и самоидентичности.
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You can feel the tension. #blackmirror #strikingvipers #netflix
Самое интересное, что мы так и не получаем ответов на поставленные эпизодом вопросы и концовка может трактоваться полярно противоположно. Такой себе "мини-бандерснетч". Главным героям хочется сопереживать, потому что технологии в определенной степени испортили им жизнь. В данном случае, меньше бы знали и пробовали — спокойнее и счастливее бы жили. Не секрет, что виртуальный мир побуждает воплощать самые смелые желания, поддерживая впечатление нереальности событий, а следовательно, отсутствия последствий. Это не совсем так.
Вторая серия фокусируется на вредности соцсетей и потому, что их рабами становятся не только конечные пользователи, но и учредители. Иными словами, будучи зависимыми от Facebook, мы не зависим от непосредственно Марка Цукерберга и его нынешних решений, мы принадлежим технологиям, а тот же "Цук" покорен Facebook больше любого из его пользователей. В определенный момент творения идеологов разрастаются настолько, что не поддаются контролю (по крайней мере полному) и образуют новую систему, в которой события разворачиваются динамично и хаотично, что даже создателю не поймать темп и не остановить процесс.
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Your driver is completing a trip nearby. #blackmirror #smithereens #netflix
Smithereens очень подходит сериала по духу и замыслу. Эти черные экраны, в которые мы не можем перестать смотреть, управляют нами больше, чем мы осознаем. Соцсеть - приятное место, где можно похвастаться фотками из отпуска, полайкаты котиков и держать контакт с людьми на расстоянии, но одновременно это и причина прокрастинации, снижение эффективности на работе, ДТП или даже смерти. Насколько важным должно стать быстрый взгляд на количество лайков в соцсети, чтобы отвести глаза от дороги, будучи за рулем? "Но это совершенно неважно по сравнению с жизнью и здоровьем, карьерой", – ответит большинство из нас, в то же время постоянно проверяя не появились новые уведомления.
Последняя серия под названием Rachel, Jack and Ashley Too закрывает сезон и этим разочаровывает вдвойне, потому что она еще и банальная. Сюжет с (ну тут уж извините за спойлер) загрузкой сознания в куклу мы уже видели в значительно более интересном виде того же сериала, а проблема жадных, готовых на все менеджеров у музыкантов – вечная, как сами музыканты. По крайней мере, с тех пор у них появились менеджеры. Всегда есть кто-то, увлеченный творчеством, и кто, одержимый цифрами, а больше всего – знаком доллара перед этими цифрами. Далеко ходить не надо, проблематика обнаглевших менеджеров хорошо показана в фильме "Рокетмен" про Элтона Джона, который вышел в прокат в то же время, что и новый сезон "Черного зеркала". Подобных историй много и темы нравственности использования голографического изображения вместо живого исполнителя мало для отдельной серии. По крайней мере, в такой подаче. Даже если учесть перекличка сюжета с биографией Майли Сайрус, которая здесь в центре событий, этого все еще мало. Разбаловали нас, не так ли?
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She's your new best friend. #blackmirror #racheljackandashleytoo #netflix
Итак, серия показалась слишком сказочной и подростковой. Нравственные переживания героинь типа личного пространства, взросления, изменения школы или примирение со смертью матери – не напоминает любимую мясорубку, в которую "Черное зеркало" время от времени забрасывает мозг зрителя. Появление в кадре Майли Сайрус только усиливает ассоциации с какой-то Ханной Монтаной в зазеркалье, а не финалом сезона смелого сериала, который начался с эпизода, где политик занимался сексом со свиньей и стримил это в лайв выпуска новостей.
Не то, чтобы у "Черного зеркала" раньше все серии были одинаково классными или провокационными. Просто их было шесть и один какой-никакой шлак прощался без задней мысли, а тут взгляд искушенного зрителя прикован к контенту еще внимательнее. Что же, причин всеобщего разочарования, кроме упомянутых выше причин, таки следует добавить факт неполной количества серий и выделить его жирным шрифтом. Что ни говорите, а зрители "Черного зеркала" "сидят" на нем так же крепко, как герои эпизодов "залипают" в соцсетях, виртуальных мирах и других технологических наркотиках. Хотелось лучше и больше, но и на том спасибо.