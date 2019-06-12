"Черное Зеркало": не является ли пятый сезон лишним

Новости культуры: Популярный антиутопический сериал до сих пор способен вызвать улыбку, возмущение или даже разочарование, но способен ли он еще удивлять?

Неужели времена, когда каждую из серий "Черного зеркала" можно было разбирать на части и долго обсуждать, прошли? Пятый сезон содержит только три серии и больше не вызывает прежнего ажиотажа. Возможно потому, что "зеркало" смотрит в зеркало, которое смотрит в зеркало ... Сериал будто ходит по кругу, ссылается сам на себя и все похоже на то, что у его создателей идейный кризис.

Пятый сезон "Черного зеркала" увидел свет на полгода позже и, как объясняют исполнительные продюсеры Чарли Брукер и Анабель Джонс, мог еще дольше ждать релиза из-за Bandersnatch. Помните интерактивную серию, которая вышла в конце 2018-го отдельно от остальных эпизодов и имела альтернативные концовки в зависимости от выбора самого зрителя? Создатели "Черного зеркала" сняли первый эпизод Striking Vipers еще до Bandersnatch, но потом проект "выбери что будет дальше" разросся и забрал все внимание, а с ним – и гораздо больше времени, чем планировалось. Впрочем, Брукер и Джонс считают свою совесть чистой, а производительность даже выше, чем во время съемок предыдущих сезонов.

Но новые серии не оправдывают возложенных на них надежд. Striking Vipers еще похожа на старое доброе "Черное зеркало", а Smithereens и Rachel, Jack and Ashley Too – не соответствуют высоким стандартам, к которым привыкли зрители. Black Mirror – до сих пор мощная технологическая антиутопия, которую невозможно пропустить. Но это если сравнивать сериал с другими. Если же сравнивать со старшим "Черным зеркалом", то тренд на спад становится очевидным. Три новых эпизода очень разные и говорить о них обобщенно не получится, потому пройдемся по каждой серии отдельно, избегая спойлеров.

Первая серия. Striking Vipers открывает сезон и усыпляют нашу бдительность. Как будто дальше будет не хуже. Серия стартует как обычное кино без очевидного мотива и намека на дальнейшие события, связанных, конечно же, с технологиями. То есть, никаких масштабных изменений мир не испытал. Единственное что очевидно улучшается — технология виртуальной реальности. Теперь люди могут не только видеть вокруг себя искусственный мир, но и вполне чувствовать его тактильно, взаимодействовать между собой. Это немного напоминает серию USS Callister, но исследует другие вопросы. Можно ли считать наших персонажей в играх продолжением нас самих? Насколько мы действительно близки с теми, кого постоянно видим в мультиплеере? Что делать, если виртуальный мир становится местом большего наслаждения, чем реальная жизнь? Striking Vipers — очень провокационный эпизод и имеет скорее психологический, чем технологический фокус. Речь идет о сексуальном влечении, гендере и самоидентичности.

Самое интересное, что мы так и не получаем ответов на поставленные эпизодом вопросы и концовка может трактоваться полярно противоположно. Такой себе "мини-бандерснетч". Главным героям хочется сопереживать, потому что технологии в определенной степени испортили им жизнь. В данном случае, меньше бы знали и пробовали — спокойнее и счастливее бы жили. Не секрет, что виртуальный мир побуждает воплощать самые смелые желания, поддерживая впечатление нереальности событий, а следовательно, отсутствия последствий. Это не совсем так.

Вторая серия фокусируется на вредности соцсетей и потому, что их рабами становятся не только конечные пользователи, но и учредители. Иными словами, будучи зависимыми от Facebook, мы не зависим от непосредственно Марка Цукерберга и его нынешних решений, мы принадлежим технологиям, а тот же "Цук" покорен Facebook больше любого из его пользователей. В определенный момент творения идеологов разрастаются настолько, что не поддаются контролю (по крайней мере полному) и образуют новую систему, в которой события разворачиваются динамично и хаотично, что даже создателю не поймать темп и не остановить процесс.

Smithereens очень подходит сериала по духу и замыслу. Эти черные экраны, в которые мы не можем перестать смотреть, управляют нами больше, чем мы осознаем. Соцсеть - приятное место, где можно похвастаться фотками из отпуска, полайкаты котиков и держать контакт с людьми на расстоянии, но одновременно это и причина прокрастинации, снижение эффективности на работе, ДТП или даже смерти. Насколько важным должно стать быстрый взгляд на количество лайков в соцсети, чтобы отвести глаза от дороги, будучи за рулем? "Но это совершенно неважно по сравнению с жизнью и здоровьем, карьерой", – ответит большинство из нас, в то же время постоянно проверяя не появились новые уведомления.

Последняя серия под названием Rachel, Jack and Ashley Too закрывает сезон и этим разочаровывает вдвойне, потому что она еще и банальная. Сюжет с (ну тут уж извините за спойлер) загрузкой сознания в куклу мы уже видели в значительно более интересном виде того же сериала, а проблема жадных, готовых на все менеджеров у музыкантов – вечная, как сами музыканты. По крайней мере, с тех пор у них появились менеджеры. Всегда есть кто-то, увлеченный творчеством, и кто, одержимый цифрами, а больше всего – знаком доллара перед этими цифрами. Далеко ходить не надо, проблематика обнаглевших менеджеров хорошо показана в фильме "Рокетмен" про Элтона Джона, который вышел в прокат в то же время, что и новый сезон "Черного зеркала". Подобных историй много и темы нравственности использования голографического изображения вместо живого исполнителя мало для отдельной серии. По крайней мере, в такой подаче. Даже если учесть перекличка сюжета с биографией Майли Сайрус, которая здесь в центре событий, этого все еще мало. Разбаловали нас, не так ли?

Итак, серия показалась слишком сказочной и подростковой. Нравственные переживания героинь типа личного пространства, взросления, изменения школы или примирение со смертью матери – не напоминает любимую мясорубку, в которую "Черное зеркало" время от времени забрасывает мозг зрителя. Появление в кадре Майли Сайрус только усиливает ассоциации с какой-то Ханной Монтаной в зазеркалье, а не финалом сезона смелого сериала, который начался с эпизода, где политик занимался сексом со свиньей и стримил это в лайв выпуска новостей.

Не то, чтобы у "Черного зеркала" раньше все серии были одинаково классными или провокационными. Просто их было шесть и один какой-никакой шлак прощался без задней мысли, а тут взгляд искушенного зрителя прикован к контенту еще внимательнее. Что же, причин всеобщего разочарования, кроме упомянутых выше причин, таки следует добавить факт неполной количества серий и выделить его жирным шрифтом. Что ни говорите, а зрители "Черного зеркала" "сидят" на нем так же крепко, как герои эпизодов "залипают" в соцсетях, виртуальных мирах и других технологических наркотиках. Хотелось лучше и больше, но и на том спасибо.