Достойна Оскара: Майли Сайрус сыграла в эпизоде сериала "Черное зеркало"

Новости культуры: Состоялась премьера 5 сезона "Черного зеркала". В целом зрители остались не в восторге от трех эпизодов, но многие из них высоко оценили роль Майли Сайрус.

Вчера состоялась долгожданная премьера пятого сезона "Черного зеркала". Хотя зрители в целом остались не в восторге от трех новых эпизодов шоу, многие из них высоко оценили актерский талант Майли Сайрус.

В эту среду Netflix представил новый сезон сериала "Черное зеркало", главными героями которого стали звезда "Шерлока" Эндрю Скотт, звезда "Мстителей" Энтони Маки и Майли Сайрус. Удивительно, но певица приковала к себе множество взглядов и заслужила одобрение зрителей. Она сыграла в серии, рассказывающей об одиноком подростке, мечтающем связаться с любимой поп-звездой. Жизнь кумира кажется девочке чарующей, но на деле все оказывается вовсе не так радужно, как многим представляется.

Рядовые зрители и поклонники Майли не только признали, что ее перфоманс был потрясающим, но и не шутку взволновались от мысли, что звезда просто рассказала свою историю.

I had to watch the third episode of black mirror first because Miley Cyrus is in it and holy shit she deserves an Oscar for that episode — (@hanmacklaw) 5 июня 2019 г.

"Я должна была сначала посмотреть третий эпизод “Черного зеркала”, потому что там сыграла Майли Сайрус. И, черт возьми, она заслуживала “Оскар”"

"Она это сделала"

По признанию создателей шоу, благодаря своему богатому опыту в поп-культуре Майли Сайрус добавила кое-что от себя в сценарий, костюм и внешность своего персонажа. Оценить ее старания зрители могут уже сейчас, посмотрев эпизод Rachel, Jack and Ashley Too.

Напомним, что певица Майли Сайрус выпустила мини-альбом под названием "She Is Coming". Над записью пластинки вместе с ней работали ведущий дрэг-шоу "RuPaul's Drag Race" РуПол, продюсер Mike WiLL Made-It и рэперы Ghostface Killah и Swae Lee. Всего в резиз входит 6 треков: Mother's Daughter, Unholy, D.R.E.A.M., Cattitude, Party Up the Street, The Most.