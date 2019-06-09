Достойна Оскара: Майли Сайрус сыграла в эпизоде сериала "Черное зеркало"

Вчера состоялась долгожданная премьера пятого сезона "Черного зеркала". Хотя зрители в целом остались не в восторге от трех новых эпизодов шоу, многие из них высоко оценили актерский талант Майли Сайрус.
В эту среду Netflix представил новый сезон сериала "Черное зеркало", главными героями которого стали звезда "Шерлока" Эндрю Скотт, звезда "Мстителей" Энтони Маки и Майли Сайрус. Удивительно, но певица приковала к себе множество взглядов и заслужила одобрение зрителей. Она сыграла в серии, рассказывающей об одиноком подростке, мечтающем связаться с любимой поп-звездой. Жизнь кумира кажется девочке чарующей, но на деле все оказывается вовсе не так радужно, как многим представляется.
Рядовые зрители и поклонники Майли не только признали, что ее перфоманс был потрясающим, но и не шутку взволновались от мысли, что звезда просто рассказала свою историю.
I had to watch the third episode of black mirror first because Miley Cyrus is in it and holy shit she deserves an Oscar for that episode
— (@hanmacklaw) 5 июня 2019 г.
"Я должна была сначала посмотреть третий эпизод “Черного зеркала”, потому что там сыграла Майли Сайрус. И, черт возьми, она заслуживала “Оскар”"
She did that.@livrudensky @MileyCyrus #MileyOnBlackMirror #MileyCyrus #Blackmirror #SheIsMC pic.twitter.com/b6UHwEp9qJ
— (@rosesftmiley) 5 июня 2019 г.
"Она это сделала"
По признанию создателей шоу, благодаря своему богатому опыту в поп-культуре Майли Сайрус добавила кое-что от себя в сценарий, костюм и внешность своего персонажа. Оценить ее старания зрители могут уже сейчас, посмотрев эпизод Rachel, Jack and Ashley Too.
Напомним, что певица Майли Сайрус выпустила мини-альбом под названием "She Is Coming". Над записью пластинки вместе с ней работали ведущий дрэг-шоу "RuPaul's Drag Race" РуПол, продюсер Mike WiLL Made-It и рэперы Ghostface Killah и Swae Lee. Всего в резиз входит 6 треков: Mother's Daughter, Unholy, D.R.E.A.M., Cattitude, Party Up the Street, The Most.