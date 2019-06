Достойна Оскара: Майли Сайрус сыграла в эпизоде сериала "Черное зеркало"

Вчера состоялась долгожданная премьера пятого сезона "Черного зеркала". Хотя зрители в целом остались не в восторге от трех новых эпизодов шоу, многие из них высоко оценили актерский талант Майли Сайрус.

В эту среду Netflix представил новый сезон сериала "Черное зеркало", главными героями которого стали звезда "Шерлока" Эндрю Скотт, звезда "Мстителей" Энтони Маки и Майли Сайрус. Удивительно, но певица приковала к себе множество взглядов и заслужила одобрение зрителей. Она сыграла в серии, рассказывающей об одиноком подростке, мечтающем связаться с любимой поп-звездой. Жизнь кумира кажется девочке чарующей, но на деле все оказывается вовсе не так радужно, как многим представляется.

Рядовые зрители и поклонники Майли не только признали, что ее перфоманс был потрясающим, но и не шутку взволновались от мысли, что звезда просто рассказала свою историю.

I had to watch the third episode of black mirror first because Miley Cyrus is in it and holy shit she deserves an Oscar for that episode

