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"Рыжая Соня" нашла замену режиссеру Брайану Сингеру

"Рыжая Соня" нашла замену режиссеру Брайану Сингеру
17:36 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры: Millennium Films поручила создателю американского комедийно-драматическому сериала "Очевидное" Джилл Солоуэй также написать сценарий к фильму "Рыжая Соня".

Напомним, что разработка фэнтези-боевика происходила на протяжении десяти лет, а старт съемок был запланирован в Болгарии уже в этом году. Но, к сожалению, этого не произошло. До сих пор также неизвестен актерский состав будущего фильма.

Американский продюсер и сценарист Брайан Сингер должен был режиссировать картину, но из-за того, что Сингера обвинили в растлении несовершеннолетних, работу было приостановлено. В итоге его было уволено с поста.

Джилл Солоуэй выходит с новым смелым подходом и дает фильму гораздо лучшее представление об экранизации. Партнер Soloway по Topple Productions Андреа Сперлинг также собирается стать продюсером.

"Я не могу дождаться, чтобы оживить эпический мир Рыжей Сони", - сказала Солоуэй в интервью Deadline. "Изучение этой мощной мифологии и развитие того, что значит быть героиней, - это воплощение мечты".

На главную женскую роль "Рыжей Сони" планируется организовать кастинг.

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Уточним, что Рыжая Соня была героиней комиксов в 1970-х годах и появлялась в сотнях комиксов на протяжении десятилетий, а Dynamite Entertainment по-прежнему публикует их сегодня. Это будет вторая кинолента для персонажа после киноленты 1985 года, в котором снимались Бригитта Нильсен и Арнольд Шварценеггер.

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Режиссер, Millennium Films, Рыжая Соня, Jill Soloway, Джилл Солоуэй, Андреа Сперлинг.
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