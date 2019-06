"Рыжая Соня" нашла замену режиссеру Брайану Сингеру

Напомним, что разработка фэнтези-боевика происходила на протяжении десяти лет, а старт съемок был запланирован в Болгарии уже в этом году. Но, к сожалению, этого не произошло. До сих пор также неизвестен актерский состав будущего фильма.

Американский продюсер и сценарист Брайан Сингер должен был режиссировать картину, но из-за того, что Сингера обвинили в растлении несовершеннолетних, работу было приостановлено. В итоге его было уволено с поста.

Джилл Солоуэй выходит с новым смелым подходом и дает фильму гораздо лучшее представление об экранизации. Партнер Soloway по Topple Productions Андреа Сперлинг также собирается стать продюсером.

"Я не могу дождаться, чтобы оживить эпический мир Рыжей Сони", - сказала Солоуэй в интервью Deadline. "Изучение этой мощной мифологии и развитие того, что значит быть героиней, - это воплощение мечты".

Jill Soloway the creator of Transparent is taking over directing duties from Bryan Singer for #RedSonja pic.twitter.com/zrsqc9oBkF

