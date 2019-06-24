"Рыжая Соня" нашла замену режиссеру Брайану Сингеру

Новости культуры: Millennium Films поручила создателю американского комедийно-драматическому сериала "Очевидное" Джилл Солоуэй также написать сценарий к фильму "Рыжая Соня".

Напомним, что разработка фэнтези-боевика происходила на протяжении десяти лет, а старт съемок был запланирован в Болгарии уже в этом году. Но, к сожалению, этого не произошло. До сих пор также неизвестен актерский состав будущего фильма.

Американский продюсер и сценарист Брайан Сингер должен был режиссировать картину, но из-за того, что Сингера обвинили в растлении несовершеннолетних, работу было приостановлено. В итоге его было уволено с поста.

Джилл Солоуэй выходит с новым смелым подходом и дает фильму гораздо лучшее представление об экранизации. Партнер Soloway по Topple Productions Андреа Сперлинг также собирается стать продюсером.

"Я не могу дождаться, чтобы оживить эпический мир Рыжей Сони", - сказала Солоуэй в интервью Deadline. "Изучение этой мощной мифологии и развитие того, что значит быть героиней, - это воплощение мечты".

Jill Soloway the creator of Transparent is taking over directing duties from Bryan Singer for #RedSonja pic.twitter.com/zrsqc9oBkF — Nerds Social Club (@NerdsSocialClub) 21 июня 2019 г.

На главную женскую роль "Рыжей Сони" планируется организовать кастинг.

Уточним, что Рыжая Соня была героиней комиксов в 1970-х годах и появлялась в сотнях комиксов на протяжении десятилетий, а Dynamite Entertainment по-прежнему публикует их сегодня. Это будет вторая кинолента для персонажа после киноленты 1985 года, в котором снимались Бригитта Нильсен и Арнольд Шварценеггер.