Сальма Хайек может присоединиться к актерскому составу киновселенной Marvel

Новости культуры: Вслед за Анджелиной Джоли и Киану Ривзом к переговорам об участии в фильме "Вечные" приступила Сальма Хайек.

Вероятно, после того, как Роберт Дауни-младший и Крис Эванс официально покинули киновселенную Marvel, руководство студии решительно взялось за набор не менее ярких звезд в грядущие кинокомиксы.

По сообщениям издания The Wrap звезда "Телохранителя киллера" обсуждает возможность присоединиться к актерскому составу фильма о расе суперлюдей. В данный момент не уточняется, на каком этапе переговоров находится Сальма Хайек и какую роль предлагает ей студия. Однако если все слухи о возможных кандидатурах подтвердятся, зрителей ждет по-настоящему звездный кинокомикс.

Напомним, в марте поступили сообщения о том, что на роль Серсеи претендует Анджелина Джоли. Также сообщается, что у нее будет романтическая линия с героем звезды "Игры престолов" Ричардом Мэдденом. Кроме того, по признанию главы Marvel Studios, он уже давно пытается заполучить в фильмы студии Киану Ривза, который тоже приступил к обсуждению загадочной роли в "Вечных". Составить компанию перечисленным актером может и звезда "Силиконовой долины" Кумэйл Нанджиани.

Разработкой сценария, в основу которого лягут оригинальные комиксы Джека Кирби, занимаются начинающие авторы Мэттью и Райан Фирпо. Режиссерское кресло проекта займет Хлоя Чжао, для которой "Вечные" станут дебютной работой в большом кино.