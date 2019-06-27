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Привет из прошлого: звезды "Игры престолов" с ностальгией вспоминают первые съемки (Видео)

Привет из прошлого: звезды "Игры престолов" с ностальгией вспоминают первые съемки (Видео)
19:00 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Скриншот

Новости культуры: Актеры, кажется, слегка прослезились - в общем, получилось и правда очень трогательно.

Еще в декабре 2018 года стало известно, что на съемках финального сезона "Игры престолов" был отснят и спецвыпуск, ведущим которого выступил Конан О’Брайен, а гостями - звезды сериала, в том числе и до финала не добравшиеся (в частности, Шон Бин и Джейсон Момоа). Небольшой отрывок из специального эпизода был опубликован на официальном канале "Игры престолов" и без преувеличения может считаться самым трогательным видео недели.

В видео ролике показано, как Конан О’Брайен демонстрирует собравшимся звездам - Мэйси Уильямс, Софи Тернер, Киту Харингтону, Айзеку Хэмпстеду-Райту - нарезку интервью со съемок самого первого сезона, когда никто еще и предположить не мог, какие масштабы приобретет "Игра престолов". Совсем еще маленькие Мэйси и Софи выражают уверенность, что будут дружить долгие годы, а юный Кит Харингтон с восторгом говорит о сражениях на мечах.

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Спецвыпуск войдет в состав лимитированного Blu-ray издания Game of Thrones: The Complete Collection, которое появится в продаже 3 декабря 2019 года. В списке бонусов также значатся расширенные и вырезанные сцены, видео ролики со съемок и документальный фильм о съемках последнего сезона "Игра престолов: Последний дозор".

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Съемки, Актеры, Видео, Игра престолов.
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