В сети появился финальный трейлер фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу" (Видео)

Новости культуры: Спин-офф "Форсажа" выйдет в прокат уже 2 августа.

Студия Universal представила финальный трейлер фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу", главные в котором сыграли Джейсон Стейтем и Дуэйн Джонсон. Режиссером картины вступил Дэвид Литч, а роль главного злодея сыграл Идрис Эльба.

Заклятые противники спецагент Хоббс и преступник Шоу живут по полярным принципам и никогда не будут доверять друг другу. В спин-оффе "Форсажа" они вынуждены объединиться, чтобы защитить мир от сокрушительной биологической атаки.

Для Universal киносерия "Форсаж" - самый прибыльный проект. Седьмая картина установила мировой рекорд, собрав за первый уикенд в американском прокате 143,6 млн. долларов и 384 млн. долларов в мировом прокате.

Ранее сообщалось о том, что первый трейлер перезагрузки "Ангелов Чарли" уже опубликован. Судя по трехминутному ролику, Элизабет Бэнкс удалось собрать звездный актерский состав и развеять сомнения в том, что картина заслуживает внимания.