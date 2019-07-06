Скачать
Суббота, 06.07.2019
Зеленский - начальникам таможен: Хотите работать - давайте вместе, не хотите - увольняйтесь
Зеленский - начальникам таможен: Хотите работать - давайте вместе, не хотите - увольняйтесь
Зеленский представил нового главу Львовской ОГА
Зеленский представил нового главу Львовской ОГА
В Украину прилетел легендарный Майк Тайсон
В Украину прилетел легендарный Майк Тайсон
Atlas Weekend 2019: дата, место проведения и гости фестиваля
Atlas Weekend 2019: дата, место проведения и гости фестиваля

Отдых закончился: Дженнифер Лоуренс замечена на съемках

Отдых закончился: Дженнифер Лоуренс замечена на съемках
17:39 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

Новости культуры: За затянувшийся "отпуск" от Голливуда Дженнифер Лоуренс успела очень многое – не только отдохнуть от актерской профессии, но и собраться замуж.

И вот теперь, когда, казалось бы, актрисе стоило бы заняться планированием свадьбы, она предпочла закончить "отпуск" и вернуться на съемочную площадку.

Папарацци сфотографировали 28-летнюю Лоуренс в Новом Орлеане, где она приступила к работе над новым фильмом Лилы Нойгебауер – театрального режиссера, для которой этот проект станет дебютом в "большом кино". О новом проекте известно совсем немногое – помимо того, что выйти на экраны он должен в 2020 году.

Хотя в последние пару лет Дженнифер Лоуренс на экранах мы видели регулярно – от "мамы!" и "Красного воробья" до провальных "Людей Икс: Темный Феникс", – на самом деле актриса не работала на съемочных площадках с 2017 года. Еще осенью 2017 во время промо-тура "мамы!" Дженнифер объявила, что берет перерыв и не собирается ничего планировать на ближайшие 2 года – и вот теперь этот перерыв, похоже, наконец закончился.

Джейден Смит рад, что роль Бэтмена досталась Роберту Паттинсону

Напомним, что Дженнифер Лоуренс рассказала о подготовке к свадьбе и выборе платья невесты. Пока Дженнифер Лопес тщательно и со всей ответственностью подходит к организации своей свадьбы, Дженнифер Лоуренс предпочитает не трепать себе нервы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Съемки, Американская актриса, Jennifer Lawrence.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 6 июля - День Аграфены Купальницы
02 Ивана Купала 2019: красивые поздравления в открытках и стихах
03 Гороскоп на сегодня, 6 июля 2019: все знаки Зодиака
04 Опасность гель-лака: как уберечься
05 Гороскоп на завтра, 6 июля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украине в ближайшие сутки сохраняется прохладная погода с дождями
В Украине сохраняется прохладная погода с дождями
Актуальные курсы валют от НБУ на 6 июля
Актуальные курсы валют от НБУ на 6 июля
Коболев ответил на ультиматум Гройсмана о дивидентах &quot;Нафтогаза&quot;
Коболев ответил на ультиматум Гройсмана о дивидентах "Нафтогаза"
Ивана Купала 2019: какие чудо-травы обретают волшебную силу в этот день
Ивана Купала 2019: какие чудо-травы обретают волшебную силу в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь