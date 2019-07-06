Отдых закончился: Дженнифер Лоуренс замечена на съемках

Новости культуры: За затянувшийся "отпуск" от Голливуда Дженнифер Лоуренс успела очень многое – не только отдохнуть от актерской профессии, но и собраться замуж.

И вот теперь, когда, казалось бы, актрисе стоило бы заняться планированием свадьбы, она предпочла закончить "отпуск" и вернуться на съемочную площадку.

Папарацци сфотографировали 28-летнюю Лоуренс в Новом Орлеане, где она приступила к работе над новым фильмом Лилы Нойгебауер – театрального режиссера, для которой этот проект станет дебютом в "большом кино". О новом проекте известно совсем немногое – помимо того, что выйти на экраны он должен в 2020 году.

Хотя в последние пару лет Дженнифер Лоуренс на экранах мы видели регулярно – от "мамы!" и "Красного воробья" до провальных "Людей Икс: Темный Феникс", – на самом деле актриса не работала на съемочных площадках с 2017 года. Еще осенью 2017 во время промо-тура "мамы!" Дженнифер объявила, что берет перерыв и не собирается ничего планировать на ближайшие 2 года – и вот теперь этот перерыв, похоже, наконец закончился.

|NEW| Jennifer Lawrence en el set de #Untitledsoldierproject hoy 4 de Julio en NOLA. pic.twitter.com/vHNXGcpS3h — Jennifer Lawrence ARG (@JLawrenceARG) 4 июля 2019 г.

Напомним, что Дженнифер Лоуренс рассказала о подготовке к свадьбе и выборе платья невесты. Пока Дженнифер Лопес тщательно и со всей ответственностью подходит к организации своей свадьбы, Дженнифер Лоуренс предпочитает не трепать себе нервы.