Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Пятница, 19.07.2019
У Зеленского пояснили отказ от проведения парада на День Независимости
У Зеленского пояснили отказ от проведения парада на День Независимости
Климкин о "паспортизации" ОРДЛО: Это послание Путина Западу
Климкин о "паспортизации" ОРДЛО: Это послание Путина Западу
Лучшие бои Виталия Кличко (Видео)
Лучшие бои Виталия Кличко (Видео)
Франциско Гомес возвращается на украинское телевидение
Франциско Гомес возвращается на украинское телевидение

"Армия мертвых" и "Человек-невидимка": начались съемки новых фильмов

"Армия мертвых" и "Человек-невидимка": начались съемки новых фильмов
16:01 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости культуры: Известно, что премьеры двух фильмов намечены на 2020 год.

После новости о том, что стартовали съемки фильма "Тихое место 2", постановщик Ли Уоннел, который известен над работой киноленты "Аплгрейд", сообщил о начале съемок новой экранизации фильма "Человек-невидимка", основан по мотивам романа Герберта Уэллса.

"Есть какие-нибудь рекомендации, чем заняться в Сиднее? Нет? Хорошо, думаю, тогда я просто пойду снимать фильм", - написал Уоннел на своей официальной странице в Twitter.

Уточним, что первая экранизация книги состоялась еще в 1933 году. Режиссером ленты стал один из основателей жанра фильма ужасов в звуковом кино - Джеймс Уэйл.

По сюжету, гениальный ученый Джек Гриффин создает средство, которое может сделать человека полностью невидимым. Но обратно вернутся в видимый облик Гриффину не удается.

Спустя 34 года: в Сети опубликован трейлер фильма "Лучший стрелок 2" (Видео)

Одновременно с Ли Уоннелом, о съемках предстоящего фильма "Армия мертвых" сообщил американский кинорежиссер Зак Снайдер, известен над работой супергеройского фильма "Лига справедливости" 2017 года.

В новом фильме главные роли исполнят бывший рестлер, бодибилдер и боец смешанных единоборств, американский актер Дэйв Батиста, а также английская актриса Элла Пернелл, известная по таким работам в фильмах "Тарзан" и "Дом странных детей Мисс Перегрин".

Сюжет фильма рассказывает о мужчине, который ищет исчезнувшую дочь в закрытой зоне после эпидемии зомби.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Съемки, Зак Снайдер, Человек-невидимка, Армия мертвых, Ли Уоннел.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 19 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Усик хочет попробовать новую роль в боксе
03 Итоги 18 июля: очередная попытка созвать заседание ВРУ, прогнозы от НБУ, реакция власти на "паспортизацию" Донбасса
04 На выходных тепло и преимущественно сухо: погода на выборы в Украине
05 Гороскоп на завтра, 19 июля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Германия назначила нового посла в Украине
Германия назначила нового посла в Украине
На выходных тепло и преимущественно сухо: погода на выборы в Украине
На выходных тепло и преимущественно сухо: погода на выборы
ЕС осудил частые атаки на БПЛА ОБСЕ на Донбассе
ЕС осудил частые атаки на БПЛА ОБСЕ на Донбассе
СМИ: 52-летняя голливудская актриса ожидает ребенка
СМИ: 52-летняя голливудская актриса ожидает ребенка
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь