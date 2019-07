"Армия мертвых" и "Человек-невидимка": начались съемки новых фильмов

После новости о том, что стартовали съемки фильма "Тихое место 2", постановщик Ли Уоннел, который известен над работой киноленты "Аплгрейд", сообщил о начале съемок новой экранизации фильма "Человек-невидимка", основан по мотивам романа Герберта Уэллса.

"Есть какие-нибудь рекомендации, чем заняться в Сиднее? Нет? Хорошо, думаю, тогда я просто пойду снимать фильм", - написал Уоннел на своей официальной странице в Twitter.

Уточним, что первая экранизация книги состоялась еще в 1933 году. Режиссером ленты стал один из основателей жанра фильма ужасов в звуковом кино - Джеймс Уэйл.

Any recommendations for things to do in Sydney? No? Okay, I think I’ll just go shoot a movie then. STARTING TODAY. pic.twitter.com/0KZrk5R10u

По сюжету, гениальный ученый Джек Гриффин создает средство, которое может сделать человека полностью невидимым. Но обратно вернутся в видимый облик Гриффину не удается.

Одновременно с Ли Уоннелом, о съемках предстоящего фильма "Армия мертвых" сообщил американский кинорежиссер Зак Снайдер, известен над работой супергеройского фильма "Лига справедливости" 2017 года.

Zack just confirmed on Vero that he is indeed serving as DOP on his upcoming film Army of the Dead, as I mentioned a few weeks ago! Screenshot via @GeekVibesNation https://t.co/yUtJTdWTb4 pic.twitter.com/L3pCGRGC0O

— Thomas Polito (@thomas_polito) 16 июля 2019 г.