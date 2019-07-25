Стало известно, что римейка восьмого сезона "Игры престолов" не будет

Новости культуры: Сериал получил 32 номинации на премию Emmy, и это является признанием профессионализма работы команды.

Идея о пересъемке 8-го сезона американского сериала "Игра престолов" серьезно не рассматривается.

Об этом в среду заявил президент канала HBO Кейси Блойс, передает TVLine.

"Блойс подчеркнул, что пересъемка 8-го сезона (Игры престолов - ред.)" не рассматривается серьезно", - говорится в сообщении.

Он добавил, что когда телевизионный продукт успешный, то всегда находятся люди, имеющие противоположные мнения относительно того, как должны завершаться такие сериалы.

Ранее неудовлетворенные сторонники "Игры престолов" запустили петицию с требованием переснять последний сезон сериала с помощью "компетентных" сценаристов.

Напомним, Кажется, что за последним сезоном Игры престолов следил каждый второй житель нашей планеты. Этот сериал можно смело назвать самой обсуждаемым и захватывающим событием первой половины 2019 года. Съемочная команда объездила практически весь мир в поисках подходящих локаций. Актер и режиссер Инго Шмолль решил показать, как выглядят места съемок в реальной жизни.