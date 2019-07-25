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Стало известно, что римейка восьмого сезона "Игры престолов" не будет

Стало известно, что римейка восьмого сезона "Игры престолов" не будет
13:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Instagram

Новости культуры: Сериал получил 32 номинации на премию Emmy, и это является признанием профессионализма работы команды.

Идея о пересъемке 8-го сезона американского сериала "Игра престолов" серьезно не рассматривается.

Об этом в среду заявил президент канала HBO Кейси Блойс, передает TVLine.

"Блойс подчеркнул, что пересъемка 8-го сезона (Игры престолов - ред.)" не рассматривается серьезно", - говорится в сообщении.

Он добавил, что когда телевизионный продукт успешный, то всегда находятся люди, имеющие противоположные мнения относительно того, как должны завершаться такие сериалы. 

Три актера из сериала "Игра престолов" сами выдвинули себя на "Эмми"

Ранее неудовлетворенные сторонники "Игры престолов" запустили петицию с требованием переснять последний сезон сериала с помощью "компетентных" сценаристов.

Напомним, Кажется, что за последним сезоном Игры престолов следил каждый второй житель нашей планеты. Этот сериал можно смело назвать самой обсуждаемым и захватывающим событием первой половины 2019 года. Съемочная команда объездила практически весь мир в поисках подходящих локаций. Актер и режиссер Инго Шмолль решил показать, как выглядят места съемок в реальной жизни. 

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