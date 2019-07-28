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В сети появился трейлер комедийного фильма "Хорошие мальчики" (Видео)

В сети появился трейлер комедийного фильма "Хорошие мальчики" (Видео)
13:44 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Instagram

Новости культуры: По сюжету, трое подростков собираются на свою первую вечеринку.

Представлен второй дублированный трейлер комедии "Хорошие парни" режиссера Джина Ступницки ("Офис").

В фильме снимались Джейкоб Трембле, Лил Рел Говери, Молли Гордон, Уилл Форте и другие.

По сюжету, трое подростков готовятся к своей первой "взрослой" вечеринке. Готовясь к этому эпическому событию, они бродят по улицам, ищут приключений на пятую точку и попадают в передряги. У ребят совсем немного времени, чтобы разгрести кашу, которую заварили, пока не узнали родители.

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В украинский прокат картина выйдет 15 августа 2019 года.

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Видео, Трейлер, Хорошие мальчики.
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