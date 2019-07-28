В сети появился трейлер комедийного фильма "Хорошие мальчики" (Видео)

Новости культуры: По сюжету, трое подростков собираются на свою первую вечеринку.

Представлен второй дублированный трейлер комедии "Хорошие парни" режиссера Джина Ступницки ("Офис").

В фильме снимались Джейкоб Трембле, Лил Рел Говери, Молли Гордон, Уилл Форте и другие.

По сюжету, трое подростков готовятся к своей первой "взрослой" вечеринке. Готовясь к этому эпическому событию, они бродят по улицам, ищут приключений на пятую точку и попадают в передряги. У ребят совсем немного времени, чтобы разгрести кашу, которую заварили, пока не узнали родители.

В украинский прокат картина выйдет 15 августа 2019 года.