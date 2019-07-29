Скачать
Понедельник, 29.07.2019
Украина отмечает День Сил специальных операций
Украина отмечает День Сил специальных операций
Стрельба на фестивале в США: 4 погибших
Стрельба на фестивале в США: 4 погибших
Назван гонорар Усика за бой против Такама
Назван гонорар Усика за бой против Такама
Сериал "Рассказ служанки" продлили на четвертый сезон
Сериал "Рассказ служанки" продлили на четвертый сезон

Стало известно, когда вернется в эфир пятый сезон "Чужестранки" (Видео)

Стало известно, когда вернется в эфир пятый сезон "Чужестранки" (Видео)
13:05 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: popcornnews.ru

Новости культуры: Производство 12 серий 5 сезона началось этой весной, хотя официальную дату премьеры Starz придерживал до последнего – и объявил только 16 апреля.

Фанатам "Чужестранки" придется подождать возвращения сериала в эфир еще минимум полгода: на летней презентации Ассоциации телевизионных критиков боссы Starz объявили, что новые серии "Чужестранки" увидят свет не раньше 2020 года.

Глава канала Starz Джеффри Хирш подтвердил, что пятый сезон "Чужестранки" вернется в эфир не раньше начала 2020 года, а также объяснил, что причиной столь печального для фанатов сериала решения стали перестановки в эфирной сетке (то есть расписании проектов Starz). Информацию стоит трактовать, скорее, как позитивную – ведь это означает, что с самим сериалом (сценарием, процессом съемок, кастом) никаких проблем нет.

Прошлый, четвертый сезон "Чужестранки" стартовал в эфире минувшей осенью и завершился в январе 2019 года. Исполнительный продюсер "Чужестранки" Мэттью Б. Робертс не так давно в интервью EW объяснял, что подобные задержки с анонсами – всегда решение исключительно Starz и Sony, а не команды тех, кто работает над собственно сериалом. 

Сериал "Рассказ служанки" продлили на четвертый сезон

Пятый сезон "Чужестранки" основан на пятой книге цикла Дианы Гэблдон – романе "Огненный крест" (всего в цикле – 8 книг). История продолжится в колониальной Америке, где Фрейзеры строят новую жизнь. При этом сами съемки проходили в Шотландии, успешно "маскирующейся", по словам Робертса, под американский штат Северная Каролина.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Кино, Сериалы, Чужестранки, Пятый сезон Чужестранки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Трускавец на обучение прибыли новоизбранные депутаты от "Слуги народа"
02 Бокс. Украинец Богачук одолел соперника в третьем раунде
03 Фото ног польского велогонщика взбудоражило Сеть
04 Англичане снова недовольны Меган Маркл
05 Протесты в Москве: Климкин обратился к ПАСЕ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Италии от непогоды погибли 3 человека
В Италии от непогоды погибли 3 человека
Глава нацразведки США Дэн Коутс уходит в отставку
Глава нацразведки США уходит в отставку
В NASA обьяснили частые землетрясения на Земле
В NASA обьяснили частые землетрясения
Меган Маркл поделилась с поклонниками обложкой своего первого Vogue
Меган Маркл поделилась с поклонниками обложкой своего первого Vogue
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь