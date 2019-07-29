Стало известно, когда вернется в эфир пятый сезон "Чужестранки" (Видео)

Новости культуры: Производство 12 серий 5 сезона началось этой весной, хотя официальную дату премьеры Starz придерживал до последнего – и объявил только 16 апреля.

Фанатам "Чужестранки" придется подождать возвращения сериала в эфир еще минимум полгода: на летней презентации Ассоциации телевизионных критиков боссы Starz объявили, что новые серии "Чужестранки" увидят свет не раньше 2020 года.

Глава канала Starz Джеффри Хирш подтвердил, что пятый сезон "Чужестранки" вернется в эфир не раньше начала 2020 года, а также объяснил, что причиной столь печального для фанатов сериала решения стали перестановки в эфирной сетке (то есть расписании проектов Starz). Информацию стоит трактовать, скорее, как позитивную – ведь это означает, что с самим сериалом (сценарием, процессом съемок, кастом) никаких проблем нет.

Прошлый, четвертый сезон "Чужестранки" стартовал в эфире минувшей осенью и завершился в январе 2019 года. Исполнительный продюсер "Чужестранки" Мэттью Б. Робертс не так давно в интервью EW объяснял, что подобные задержки с анонсами – всегда решение исключительно Starz и Sony, а не команды тех, кто работает над собственно сериалом.

Пятый сезон "Чужестранки" основан на пятой книге цикла Дианы Гэблдон – романе "Огненный крест" (всего в цикле – 8 книг). История продолжится в колониальной Америке, где Фрейзеры строят новую жизнь. При этом сами съемки проходили в Шотландии, успешно "маскирующейся", по словам Робертса, под американский штат Северная Каролина.