Netflix расширил заключительный сезон "Люцифера"

Еще в июне стало известно о том, что Netflix продлил сериал "Люцифер" на пятый сезон, который по совместительству станет последним.

Отправить Люцифера на покой Netflix решил самым что ни на есть достойным образом, расширив финальный сезон – теперь вместо 10 эпизодов, предполагавшихся изначально, в нем будет 16.

Да, для тех, кто еще помнит, что в третьем сезоне "Люцифера" (последнем на Fox) было 26 серий, 16 – это так себе показатель. Однако для подавляющего большинства фанатов 16 вместо 10 – это больше, чем то, на что все смели надеяться.

thanks to the lucifans, #lucifer's story will come to an end the way it should: the fifth and final season is coming to @netflix. pic.twitter.com/EvknS5AVHK

— Lucifer (@LuciferNetflix) June 6, 2019