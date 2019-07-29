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Netflix расширил заключительный сезон "Люцифера"

Netflix расширил заключительный сезон "Люцифера"
13:31 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры: Теперь же у фанатов "Люцифера" появился еще один повод порадоваться: в пятом сезоне будет больше эпизодов, чем предполагалось.

Еще в июне стало известно о том, что Netflix продлил сериал "Люцифер" на пятый сезон, который по совместительству станет последним. 

Отправить Люцифера на покой Netflix решил самым что ни на есть достойным образом, расширив финальный сезон – теперь вместо 10 эпизодов, предполагавшихся изначально, в нем будет 16.

Да, для тех, кто еще помнит, что в третьем сезоне "Люцифера" (последнем на Fox) было 26 серий, 16 – это так себе показатель. Однако для подавляющего большинства фанатов 16 вместо 10 – это больше, чем то, на что все смели надеяться. 

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Напомним, канал Fox решил закрыть сериал "Люцифер" в прошлом году после 3 сезонов в эфире, но спустя месяц Netflix подарил "Люциферу" второй шанс (и ещё 10 серий 4 сезона, премьера которого состоялась в мае). В июне же Netflix объявил о том, что следующий, 5 сезон станет последним.

"Благодаря люцифанам история #Люцифера закончится так, как должна: пятый и финальный сезон выйдет на @Netflix"

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Фильмы, Кино, Сериалы, Netflix, Люцифер.
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