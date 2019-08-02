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"Абсолютная правда": Пол Уэсли подтвердил слова Нины Добрев о взаимном презрении

"Абсолютная правда": Пол Уэсли подтвердил слова Нины Добрев о взаимном презрении
16:46 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: twitter

Новости культуры: В интервью Entertainment Tonight экранный Стефан Сальваторе рассказал, какими ему запомнились съемки первого сезона шоу.

В начале июня Нина Добрев удивила поклонников "Дневников вампира", заявив, что они с Полом Уэсли совершенно не ладили в первые месяцы съемок сериала.

"То, что сказала Нина, абсолютная правда. Правда и то, что сейчас она мой близкий друг и мы постоянно общаемся. Но когда мы только начали сниматься в первом сезоне, то совершенно не ладили. Фанаты никогда бы этого не узнали. Мы сводили друг друга с ума, но затем через несколько сезонов наши отношения переросли во взаимную любовь. И теперь я просто обожаю ее, она обожает меня, и с ней я общаюсь чаще, чем с остальными актерами сериала", - рассказал Уэсли в рамках продвижения своего нового шоу "Расскажи мне сказку".

Он также рассказал, что после интервью Нины написал ей и заметил, что она все немного преувеличила, хотя и рассказала правду. "Я думаю, люди были удивлены, ведь первые несколько сезонов все держалось на истории любви Елены и Стефана, поэтому зрители просто не могли понять, как это они друг друга не выносили?" - рассудил Пол.

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Добрев в своем интервью объяснила, в чем могла быть причина столь сильной неприязни. "Когда вы работаете с кем-то бок о бок на протяжении долгого времени, раздражать начинают любые мелочи. Это словно отношения. Мы будто были женаты: мы виделись каждый день, целовались и все такое, и при этом никакого секса. В общем, настоящий брак", - отшутилась звезда.

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Дневники вампира, Нина Добрев, Пол Уэсли.
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