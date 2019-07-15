Кэролайн из "Дневников вампира" может появится в сериале "Наследие"

Фанаты "Дневников вампира" давно хотят увидеть знакомых героев в спин-оффе, но Сомерхолдер, Уэсли и Добрев отказывались их обнадеживать. Зато Кэндис Кинг, исполнившая роль Кэролайн Форбс, недавно намекнула, что ее героиня может вернуться на экраны.
Звезда опубликовала новый пост в Instagram, взволновавший ее поклонников. Кинг поделилась фотографией с первого в ее карьере Comic Con и написала: "Это было в 2011 году. Я была в таком восторге от своей первой панели "Дневников вампира", а потом еще больше разволновалась, когда заметила, что передо мной поставили табличку не с тем именем. Сет Габель прекрасно провела время, а для меня честью будет объявить, что я вновь вернусь на Comic Con в этом году. Следите за панелью "Наследия" в эту пятницу".
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This is back in 2011 at my first Comic Con with TVD... I was THRILLED to be a part of my first panel... and was then even MORE thrilled when I saw the photos after and realized they put the wrong name plate in front of me . Seth Gabel had a great time and I’m honored to announce I’ll back at Comic Con this year MODERATING the Legacies Panel on Friday July 19th! Seth Gabel will see you there #WBSDCC #SDCC2019 #legacies #sethgablecomiccon2019 Send me your Fan Questions!
Поклонники пришли в восторг не только от возможности увидеть любимую актрису, но и от вероятности, что она сыграет в спин-оффе "Дневников вампира". "На шаг ближе к Кэролайн в "Наследии"", "Ты что, сыграешь во втором сезоне?", "Нам нужна сюжетная линия Кэролайн в этом сезоне", "Я хочу знать, что случилось с ней и Клаусом", - написали комментаторы.
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MG knows his comic book lore. Stream free: Link in bio. #Legacies
Обычно на панелях появляются актеры, которые сыграли в сериале, поэтому поклонники и скрестили пальцы в надежде, что еще одна знакомая героиня вернется на экраны. Так это будет или нет, станет известно 19 июля в Сан-Диего.