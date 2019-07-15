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Кэролайн из "Дневников вампира" может появится в сериале "Наследие"

Кэролайн из "Дневников вампира" может появится в сериале "Наследие"
19:10 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: instagram

Новости культуры: В октябре этого года состоится премьера второго сезон сериала "Наследие".

Фанаты "Дневников вампира" давно хотят увидеть знакомых героев в спин-оффе, но Сомерхолдер, Уэсли и Добрев отказывались их обнадеживать. Зато Кэндис Кинг, исполнившая роль Кэролайн Форбс, недавно намекнула, что ее героиня может вернуться на экраны.

Звезда опубликовала новый пост в Instagram, взволновавший ее поклонников. Кинг поделилась фотографией с первого в ее карьере Comic Con и написала: "Это было в 2011 году. Я была в таком восторге от своей первой панели "Дневников вампира", а потом еще больше разволновалась, когда заметила, что передо мной поставили табличку не с тем именем. Сет Габель прекрасно провела время, а для меня честью будет объявить, что я вновь вернусь на Comic Con в этом году. Следите за панелью "Наследия" в эту пятницу".

Поклонники пришли в восторг не только от возможности увидеть любимую актрису, но и от вероятности, что она сыграет в спин-оффе "Дневников вампира". "На шаг ближе к Кэролайн в "Наследии"", "Ты что, сыграешь во втором сезоне?", "Нам нужна сюжетная линия Кэролайн в этом сезоне", "Я хочу знать, что случилось с ней и Клаусом", - написали комментаторы.

 
 
 
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MG knows his comic book lore. Stream free: Link in bio. #Legacies

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"Большая маленькая ложь" 2 сезон: 10 фактов о сериале

Обычно на панелях появляются актеры, которые сыграли в сериале, поэтому поклонники и скрестили пальцы в надежде, что еще одна знакомая героиня вернется на экраны. Так это будет или нет, станет известно 19 июля в Сан-Диего.

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Дневники вампира, Наследие, Кэндис Кинг, Кэролайн Форбс.
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