Кэролайн из "Дневников вампира" может появится в сериале "Наследие"

Новости культуры: В октябре этого года состоится премьера второго сезон сериала "Наследие".

Фанаты "Дневников вампира" давно хотят увидеть знакомых героев в спин-оффе, но Сомерхолдер, Уэсли и Добрев отказывались их обнадеживать. Зато Кэндис Кинг, исполнившая роль Кэролайн Форбс, недавно намекнула, что ее героиня может вернуться на экраны.

Звезда опубликовала новый пост в Instagram, взволновавший ее поклонников. Кинг поделилась фотографией с первого в ее карьере Comic Con и написала: "Это было в 2011 году. Я была в таком восторге от своей первой панели "Дневников вампира", а потом еще больше разволновалась, когда заметила, что передо мной поставили табличку не с тем именем. Сет Габель прекрасно провела время, а для меня честью будет объявить, что я вновь вернусь на Comic Con в этом году. Следите за панелью "Наследия" в эту пятницу".

Поклонники пришли в восторг не только от возможности увидеть любимую актрису, но и от вероятности, что она сыграет в спин-оффе "Дневников вампира". "На шаг ближе к Кэролайн в "Наследии"", "Ты что, сыграешь во втором сезоне?", "Нам нужна сюжетная линия Кэролайн в этом сезоне", "Я хочу знать, что случилось с ней и Клаусом", - написали комментаторы.

Обычно на панелях появляются актеры, которые сыграли в сериале, поэтому поклонники и скрестили пальцы в надежде, что еще одна знакомая героиня вернется на экраны. Так это будет или нет, станет известно 19 июля в Сан-Диего.