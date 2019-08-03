По мотивам комедии "Как отделаться от парня за 10 дней" снимут сериал (Видео)

Новости культуры: Он станет "современной версией оригинальной истории".

Как сообщает Los Angeles Times, сценарий нового проекта напишет Гай Бранум. Сериал выйдет на сервисе авторского короткометражного кино Quibi, запуск которого запланирован на апрель 2020 года.

В первый год сервис планирует собрать более 7000 единиц контента. Quibi намерена привлечь к этому таких режиссеров, как Антуан Фукуа, Гильермо дель Торо и Сэм Рэйми.

Напомним, что главные роли в популярной киноленте сыграли Мэттью Макконахи и Кейт Хадсон. Премьера фильма "Как отделаться от парня за 10 дней" состоялась 2003 года.

Ранее сообщалось, что Netflix представил трейлер нового сезона сериала о школьной травле и проблемах подростков "13 причин почему", который был продлен на четвертый еще до выхода третьего сезона.