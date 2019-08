Будет ли спин-офф сериала "Сверхъестественное": ответ президента канала The CW

Новости культуры: Финальный сезон фэнтези-сериала выйдет 10 октября.

Президент канала The CW Марк Педовиц сообщил, что у сериала "Сверхъестественное" не будет спин-оффа, как, например, у проекта "Во все тяжкие", и назвал причину.

Как пишет deadline, по словам Педовица, без главных звезд шоу, которые играют братьев Дина и Сэма Винчестеров, "Сверхъестественное" уже не будет "Сверхъестественным". Сериал успешен отчасти из-за этого колоритного дуэта, а сюжет строится вокруг истории именно этой семьи.

"Я был привлечен к двум спин-оффам, с которыми ничего не складывалось. У нас не было никаких дальнейших обсуждений о спин-оффах "Сверхъестественного". Я склонен полагать, что на данный момент суть шоу - это Джаред (Падалеки) и Дженсен (Эклс)", - отметил президент телеканала.

Он также добавил, что решение о завершении шоу было принято после "очень, очень долгой, грустной, душераздирающей дискуссии" со звездами Падалеки и Эклсом, а также с руководителем Warner Bros.

Ранее Джеффри Дин Морган появился в юбилейном эпизоде сериала "Сверхъестественное". Напомним, 15 и финальный сезон "Сверхъестественного" выйдет 10 октября.

"Сверхъестественное" — американский фэнтези-телесериал, созданный Эриком Крипке. Премьера телесериала состоялась на телеканале The WB 13 сентября 2005 года, а затем он стал частью программы телеканала The CW, который образовался после слияния The WB и UPN. Сериал повествует о двух братьях — охотниках за нечистью, которые путешествуют по США на черной Chevrolet Impala 1967 года, расследуя паранормальные явления, многие из которых основаны на городских легендах и фольклоре, а также сражаются с порождениями зла: демонами, призраками и другой нечистью.