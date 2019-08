Маколей Калкин снялся в шутливом ремейке фильма "Один дома"

Американский актер Маколей Калкин показал, как будет выглядеть римейк легендарного фильма "Один дома".

Об этом он написал в Twitter.

"Вот так на самом деле будет выглядеть римейк "Один дома", - написал Калкин.

На опубликованном фото актер сидит в трусах с ноутбуком на диване и ест с тарелки перед экраном.

Он также призвал компанию The Walt Disney Company позвонить ему, ведь он готов к съемкам.

This is what an updated Home Alone would actually look like. pic.twitter.com/sGj86933LA

— Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) August 7, 2019