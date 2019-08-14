СМИ: Гарри Стайлс отказался от роли принца Эрика в ремейке "Русалочки"

Новости культуры:Хотя музыкант является большим поклонником "Русалочки", он уважительно отказался от роли принца Эрика без объяснения причин.

Поклонникам Гарри Стайлса лучше не расслабляться. Только недавно инсайдеры заверяли западные издания в том, что экс-участник One Direction сыграет роль принца Эрика в игровом ремейке "Русалочки". А теперь другой анонимный источник рассказал, что музыкант отказался присоединиться к Холли Бэйли.

По данным издания The Wrap, переговоры Гарри Стайлса со студией Disney зашли в тупик.

Эта новость вызвала удивление у многих, поскольку вчера две крупных сети кинотеатров AMC Theatres и Regal Cinemas в Twitter передали неточную информацию и заявили о том, что Стайлс официально присоединился к актерскому составу.

If they cast harry styles as prince eric in the little mermaid live action movie pic.twitter.com/c0z3PKe9S2 — lizzie (@eiseman39) August 12, 2019

На данный момент единственной утвержденной актрисой в касте является Холли Бэйли, которая сыграет Ариэль. По различным данным, к ней могут присоединиться Мелисса Маккарти (Урсула), Хавьер Бардэм (король Тритон), Аквафина (Скаттл) и Джейкоб Трамбле (Флаундер). Информация об участии этих актеров остается неподтвержденной, однако СМИ ожидают, что представители студии представят всех членов актерского состава на ежегодной выставке D23, которая пройдет с 23 по 25 августа.

Дата релиза "Русалочки" еще не определена. Съемочный процесс должен начаться в 2020 году.