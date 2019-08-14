Скачать
Среда, 14.08.2019
В правительстве Гройсмана прокомментировали увольнение Кличко
В правительстве Гройсмана прокомментировали увольнение Кличко
"Слуга народа" хочет изменить закон о столице
"Слуга народа" хочет изменить закон о столице
Украинец Середа - самый молодой чемпион Европы в истории
Украинец Середа - самый молодой чемпион Европы в истории
В музее Шевченко покажут историческое кино о Крутах
В музее Шевченко покажут историческое кино о Крутах

СМИ: Гарри Стайлс отказался от роли принца Эрика в ремейке "Русалочки"

СМИ: Гарри Стайлс отказался от роли принца Эрика в ремейке "Русалочки"
11:04 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Хотя музыкант является большим поклонником "Русалочки", он уважительно отказался от роли принца Эрика без объяснения причин.

Поклонникам Гарри Стайлса лучше не расслабляться. Только недавно инсайдеры заверяли западные издания в том, что экс-участник One Direction сыграет роль принца Эрика в игровом ремейке "Русалочки". А теперь другой анонимный источник рассказал, что музыкант отказался присоединиться к Холли Бэйли.

По данным издания The Wrap, переговоры Гарри Стайлса со студией Disney зашли в тупик.

Эта новость вызвала удивление у многих, поскольку вчера две крупных сети кинотеатров AMC Theatres и Regal Cinemas в Twitter передали неточную информацию и заявили о том, что Стайлс официально присоединился к актерскому составу. 

 

Наталия Тена откровенно рассказала, как сильно ей не понравился финал сериала "Игры престолов"

На данный момент единственной утвержденной актрисой в касте является Холли Бэйли, которая сыграет Ариэль. По различным данным, к ней могут присоединиться Мелисса Маккарти (Урсула), Хавьер Бардэм (король Тритон), Аквафина (Скаттл) и Джейкоб Трамбле (Флаундер). Информация об участии этих актеров остается неподтвержденной, однако СМИ ожидают, что представители студии представят всех членов актерского состава на ежегодной выставке D23, которая пройдет с 23 по 25 августа.

Дата релиза "Русалочки" еще не определена. Съемочный процесс должен начаться в 2020 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Кино, Музыкант, Гарри Стайлс, Русалочка, Принц Эрик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медовый спас 2019: красивые СМС поздравления и открытки
02 Гороскоп на завтра, 14 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Безсмертный о переговорах с Путиным: Зеленский просто не понимает, с кем он имеет дело
04 Приметы и обряды на 14 августа - Мокрый Маккавей
05 Арьев рассказал об угрозах, кроющихся в предоставлении гражданства всем оппозиционерам РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги 13 августа: гражданство для защитников Украины и увольнение Безсмертного из ТКГ
Итоги 13 августа: гражданство для защитников Украины и увольнение Безсмертного из ТКГ
В ООН отклонили идею Польши о спецпредставителе в Украине
В ООН отклонили идею Польши о спецпредставителе в Украине
Ливни и грозы: синоптики обещают украинцам &quot;сезон дождей&quot;
Ливни и грозы: синоптики обещают украинцам "сезон дождей"
Медовый Спас 2019 Маковея: поздравления своими словами
Медовый Спас 2019 Маковея: поздравления своими словами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь