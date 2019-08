Персонажи "Звездных войн" превратились в Кукол Барби: фото

Знаменитая кукла Барби ежегодно совершенствуется и приобретает новый вид, однако к такому образу культовой игрушки ее фанатов никто не готовил.

О сотрудничестве компании Mattel и создателей картины "Звездные войны" сообщает издание Gizmodo. В источнике говорится, что кукла Барби увидит свет в экстраординарном и довольно потрясающем виде.

По случаю 60-летия любимой игрушки миллионов, которое она празднует в 2019 году, представители компании решили выпустить еще одну интересную коллекцию. Они показали, как выглядела бы Барби, если бы она была одной из героинь фильма "Звездные войны".

The Force is strong with all-new #StarWars x #Barbie Dolls! Inspired by Star Wars: A New Hope, the collection re-imagines iconic characters through a high-fashion filter. Pre-order now on @amazon!https://t.co/iL3N7Fx3sqhttps://t.co/f6FLmVpJiehttps://t.co/vOPaeXlxji pic.twitter.com/CDyRfESebD

