Персонажи "Звездных войн" превратились в Кукол Барби: фото

Новости культуры:Компания Mattel попыталась превратили любимиц миллионов в главных героинь из фильма "Звездные войны", примерив для них необычные образы.

Знаменитая кукла Барби ежегодно совершенствуется и приобретает новый вид, однако к такому образу культовой игрушки ее фанатов никто не готовил.

О сотрудничестве компании Mattel и создателей картины "Звездные войны" сообщает издание Gizmodo. В источнике говорится, что кукла Барби увидит свет в экстраординарном и довольно потрясающем виде.

По случаю 60-летия любимой игрушки миллионов, которое она празднует в 2019 году, представители компании решили выпустить еще одну интересную коллекцию. Они показали, как выглядела бы Барби, если бы она была одной из героинь фильма "Звездные войны".

Известная кукла появится сразу в трех образах, среди которых принцесса Лея, Дарт Вейдер, а также робот R2-D2. Что интересно, ни одна из этих моделей в новой коллекции не получит своего привычного белокурого цвета волос.

Барби Лею можно будет узнать по платью с воротником-лодочкой, Барби Дарт Вейдер примерила костюм с латексными вставками и черный кейп, а Барби R2-D2 будет выделяться синими волосами и в костюме 1960-х годов. Впоследствии куклы в таком виде будут доступны к покупке на сайтах и в магазинах.