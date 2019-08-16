Скачать
Пятница, 16.08.2019
Кличко потребовал от Зеленского вернуть финансирование в города Украины
Кличко потребовал от Зеленского вернуть финансирование в города Украины
У берегов Камеруна пираты похитили восьмерых из 12 членов экипажа
У берегов Камеруна пираты похитили моряков
"Вы обманули меня и болельщиков": Суркис обратился к футболистам Динамо
"Вы обманули меня и болельщиков": Суркис обратился к футболистам Динамо
Алекс Родригес получил дорогой подарок: подробности
Алекс Родригес получил дорогой подарок: подробности

В "Последнем Рождестве" можно будет услышать неизданную песню Джорджа Майкла

В "Последнем Рождестве" можно будет услышать неизданную песню Джорджа Майкла
20:36 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Накануне католического Рождества на большой экран выйдет фильм с Эмилией Кларк в главной роли.

Однако, как оказалось, не только "мать драконов" будет поощрять поклонников пойти на фильм, но и тот факт, что в фильме прозвучит неизданная ранее композиция известного британского певца Джорджа Майкла.

На днях родственники умершего Джорджа Майкла продали дом музыканта, что очень возмутило его фанатов, а уже через несколько дней издание Variety сильно удивило его поклонников. На сайте отмечается, что в фильме "Последнее Рождество", который выйдет на экраны в ноябре 2019 года, они смогут услышать неизданную ранее песню своего кумира.

Об этом изданию рассказал режиссер, который работает над фильмом, Пол Фиг. Также он признался, что перед смертью Джордж Майкл активно работал над новым альбомом, однако так и не смог его выпустить.

"Один из наших треков – хит с этого альбома и это просто потрясающая песня, я очень рад, что мир услышит", – заинтриговал Пол Фиг.

В Сети появился сюжет и трейлер фильма "Однажды в Голливуде" (Видео)

Также он открыл тайну, признавшись, что песня длится около шести минут и в фильме "Последнее Рождество" она прозвучит не фрагментами, а полностью от начала и до конца.

Стоит напомнить, первый трейлер романтической комедии днях появился в сети. Главные роли в картине сыграют Эмилия Кларк и Генри Голдинг. "Мать драконов" сыграет девушку, которая накануне Рождества переодевается в костюм эльфа и завлекает клиентов к покупкам в рождественском магазинчике. А потом в ее жизни появляется слишком идеальный парень Том.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильм, Джордж Майкл, Последнее Рождество.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 16 августа 2019: все знаки Зодиака
02 В Украине до +10 тепла и дожди: прогноз погоды на выходные
03 Google представила крупное обновление Chrome OS
04 Лучшие поздравление с днем рождения в стихах на 16 августа
05 Гороскоп на завтра, 16 августа 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Е-ПЕНСИЯ&quot;: Пенсионный фонд начал оцифровку дел
"Е-ПЕНСИЯ": Пенсионный фонд начал оцифровку дел
Умерла нидерландская принцесса Кристина
Умерла нидерландская принцесса Кристина
ЦИК прекратила полномочия избирательной комиссии на 210-м округе
ЦИК разогнала комиссию 210 округа
Джастин Бибер признался в любви Хейли Болдуин
Джастин Бибер признался в любви Хейли Болдуин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь