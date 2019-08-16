В "Последнем Рождестве" можно будет услышать неизданную песню Джорджа Майкла

Новости культуры:Накануне католического Рождества на большой экран выйдет фильм с Эмилией Кларк в главной роли.

Однако, как оказалось, не только "мать драконов" будет поощрять поклонников пойти на фильм, но и тот факт, что в фильме прозвучит неизданная ранее композиция известного британского певца Джорджа Майкла.

На днях родственники умершего Джорджа Майкла продали дом музыканта, что очень возмутило его фанатов, а уже через несколько дней издание Variety сильно удивило его поклонников. На сайте отмечается, что в фильме "Последнее Рождество", который выйдет на экраны в ноябре 2019 года, они смогут услышать неизданную ранее песню своего кумира.

Об этом изданию рассказал режиссер, который работает над фильмом, Пол Фиг. Также он признался, что перед смертью Джордж Майкл активно работал над новым альбомом, однако так и не смог его выпустить.

"Один из наших треков – хит с этого альбома и это просто потрясающая песня, я очень рад, что мир услышит", – заинтриговал Пол Фиг.

Также он открыл тайну, признавшись, что песня длится около шести минут и в фильме "Последнее Рождество" она прозвучит не фрагментами, а полностью от начала и до конца.

Стоит напомнить, первый трейлер романтической комедии днях появился в сети. Главные роли в картине сыграют Эмилия Кларк и Генри Голдинг. "Мать драконов" сыграет девушку, которая накануне Рождества переодевается в костюм эльфа и завлекает клиентов к покупкам в рождественском магазинчике. А потом в ее жизни появляется слишком идеальный парень Том.