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Вернется ли Мартин Фриман в сериал "Шерлок": условие актера

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Вернется ли Мартин Фриман в сериал "Шерлок": условие актера
09:25 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости культуры:Поклонники "Шерлока" все еще надеются, что Стивен Моффат и Марк Гэттис приступят к созданию пятого сезона.

В данный момент шоураннеры и звезды сериала заняты собственными проектами, но, продвигая свой новый фильм, Мартин Фриман рассказал Collider, собирается ли он возвращаться к образу Джона Ватсона.

По словам Фримана, шоураннеры и актеры сейчас заняты на других съемочных площадках и не хотят разрушать все то, чего они достигли в сериале прежде, новыми низкокачественными эпизодами. Он отметил, что окончание четвертого сезона позволило создателям взять значительную паузу.

"Это был не тот финал, после которого появляешься через год с криками: «Мы вернулись!». Вообще я не знаю, что будет дальше, потому что мы с Беном не сценаристы", - сказал Фриман.

Актер определенно не против пятого сезона, но только при важном условии: "Это должно быть что-то действительно особенное и интересное. Так или иначе, но «Шерлок» это всегда событие. Мы снимали по три эпизода, и хотя по телевизионным стандартам этого количества недостаточно, материала было много. Серии длились по 90 минут. Это всегда было целым событием, поэтому если мы и решим сделать новый сезон, он должен быть достоин того."

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В данный момент Мартин продвигает комедию "Ода радости", а скоро с его участием должен выйти сериал A Confession.

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Вернется ли Фриман к образу Ватсона, неизвестно даже создателям шоу, поэтому поклонникам остается надеяться, что у шоураннеров появятся достойные для реализации идеи.

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Шерлок, Бенедикт Камбербэтч, Мартин Фриман, Британский сериал, Джон Ватсон.
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