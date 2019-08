"Тор: Любовь и гром": Райан Гослинг может сняться в четвертой части супергеройского фильма

Режиссер Тайка Вайтити и актер Райан Гослинг встретились в Лос-Анджелесе и, согласно источникам, обсудили два будущих проекта новозеландского постановщика - кинокомикс "Тор: Любовь и гром" и спортивную драму "Следующий гол - победный".

В четвертом "Торе" актер может сыграть одного из злодеев, а именно Магога - огромного монстра, который является одним из самых сильных существ во вселенной Marvel. Он обладает силой и долговечностью, намного превосходящей Тора; способен манипулировать теплом, пламенем или ударной силой; способен к молекулярной манипуляции, левитации. Это опытный воин и фехтовальщик, который обладает большим интеллектом и обширными знаниями древней и тайной мудрости.

В последний раз Магог появился на страницах комиксов, когда Тором была Джейн Фостер. По слухам, в фильме также будут и другие злодеи - Чаровница и Горр - убийца богов.

Другой возможный совместный проект Гослинга и Вайтити - фильм о голландском футбольном тренере Томасе Ронгене "Следующий гол - победный". В начале 2000-х он приехал на Самоа, чтобы помочь местной команде подготовиться к отборочному циклу чемпионата мира 2014 года. Вайтити займется этой картиной, прежде чем вернуться к киновселенной Marvel. Режиссер вновь будет сотрудничать со студией Fox Searchlight, для которой снял сатирическую комедию "Кролик Джоджо".

#News #Candids I Ryan Gosling may have an exciting project in the works!

He was spotted meeting up with Thor 4 director Taika Waititi on Friday afternoon (August 16) in Los Angeles @littledoms pic.twitter.com/kncAWhdpMf

— Ryan Gosling Daily Page (@PageGosling) August 17, 2019