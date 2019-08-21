Официально: 25 фильм о Джеймсе Бонде получил название

Новости культуры:Новый фильм о Джеймсе Бонде наконец получил официальное название.

"Нет времени умирать" – так будет называться 25 фильм о Джеймсе Бонде, в который недавно позвали на эпизодическую роль принца Чарльза. Об этом сообщили продюсеры картины Майкл Дж. Уилсон и Барбара Брокколи. Их заявления опубликовано на официальном сайте бондианы.

Кроме того, автор картины опубликовали ее синопсис. В "Нет времени умирать" Джеймс Бонд (Дэниел Крейг), который наслаждается пенсией на Ямайке, по просьбе своего старого друга, агента ЦРУ Феликса Лейтера временно вернется на службу.

Его заданием станет спасение похищенного ученого. Идя по его следу, агент 007 столкнется с таинственным злодеем, который вооружен опасными новыми технологиями.

Напомним, что злодея в новой части бондианы сыграет звезда "Богемской рапсодии" Рами Малек. Известна также предварительная дата премьеры фильма – 8 апреля 2020 года.