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Опубликован взрывной трейлер комедии "Корпоративные животные" с Деми Мур в главной роли (Видео)

Опубликован взрывной трейлер комедии "Корпоративные животные" с Деми Мур в главной роли (Видео)
11:22 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Американская актриса Деми Мур, которая сейчас готовится к роли в сериале по антиутопии "О дивный новый мир", появилась в трейлере хоррор-комедии.

Премьера фильма состоялась зимой этого года на фестивале независимого кино Сандэнс, а сейчас готовится к мировому прокату.

В фильме Мур играет несносную и эгоистичную владелицу компании по производству съедобной одноразовой посуды. Она собирает свою команду и вывозит в пещеры пустыни на тим-билдинг. "Если мы пройдем через самую глубокую систему пещер Нью-Мексико, мы сможем пройти и через вызовы современного бизнеса", - говорит она перед спуском. Однако во время тим-билдинга происходит несколько форс-мажоров, люди остаются запертыми под землей и от безысходности начинают вести себя, как дикие животные.

В украинский прокат комедия выйдет 3 октября. Известно, что в небольшой роли в "Корпоративных животных" появится певица Бритни Спирс.

Официально: известен фильм, который представит Украину на Оскаре 2020

Напомним, накануне вышел трейлер драмы Bombshell. В ней Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби объединились, чтобы рассказать историю с домогательствами на новостном телеканале Fox News.

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Деми Мур, Видео, Трейлер, Корпоративные животные.
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