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"Сирота Бруклин": трейлер фильма с Брюсом Уиллисом в главной роли (Видео)

"Сирота Бруклин": трейлер фильма с Брюсом Уиллисом в главной роли (Видео)
15:38 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Вышел трейлер детективной драмы "Сирота Бруклин", саундтрек к которой написал лидер группы Radiohead Том Йорк.

Главные роли в картине играют Эдвард Нортон и Брюс Уиллис, а действие происходит в Нью-Йорке 1950-х годов.

По сюжету Нортон играет частного детектива Лайонелла Эссрога, который страдает синдромом Туретта – постоянно совершает непроизвольные действия или выкрикивает слова, в том числе бранные. Однажды на его глазах убивают его наставника и единственного друга Фрэнка Минну (Уиллис), который когда-то вытащил его из сиротского приюта. Эссрог начинает поиски его убийцы.

В украинский прокат картина выйдет 31 октября. Нортон выступил в ней не только актером, но также сценаристом, продюсером и режиссером. Кроме того, в картине снялись Алек Болдуин, Уиллем Дефо и Гугу Мбата-Роу.

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Напомним, ранее вышел трейлер хоррор-комедии "Корпоративные животные", в которой героиня Деми Мур доводит своих подчиненных до грани человечности.

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Кино, Фильм, Уиллис, Трейлер, Драма, Детектив, Сирота Бруклин.
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