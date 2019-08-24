"Сирота Бруклин": трейлер фильма с Брюсом Уиллисом в главной роли (Видео)

Новости культуры:Вышел трейлер детективной драмы "Сирота Бруклин", саундтрек к которой написал лидер группы Radiohead Том Йорк.

Главные роли в картине играют Эдвард Нортон и Брюс Уиллис, а действие происходит в Нью-Йорке 1950-х годов.

По сюжету Нортон играет частного детектива Лайонелла Эссрога, который страдает синдромом Туретта – постоянно совершает непроизвольные действия или выкрикивает слова, в том числе бранные. Однажды на его глазах убивают его наставника и единственного друга Фрэнка Минну (Уиллис), который когда-то вытащил его из сиротского приюта. Эссрог начинает поиски его убийцы.

В украинский прокат картина выйдет 31 октября. Нортон выступил в ней не только актером, но также сценаристом, продюсером и режиссером. Кроме того, в картине снялись Алек Болдуин, Уиллем Дефо и Гугу Мбата-Роу.

Напомним, ранее вышел трейлер хоррор-комедии "Корпоративные животные", в которой героиня Деми Мур доводит своих подчиненных до грани человечности.