"Он женат, у него семья": в киновселенной Marvel появится персонаж-гей

В недавнем интервью Кевин Файги рассказал, что первый супергерой-гей появится в фильме "Вечные", и поделился некоторыми подробностями его биографии.

В этот понедельник Файги стал гостем на шоу "Доброе утро, Америка" и немного рассказал о грядущем кинокомиксе. Поклонники были определенно заинтригованы новостями о ЛГБТК-персонаже, поскольку в оригинальном комиксе такого героя среди Вечных не было. Глава Marvel все еще скрывает, какой именно актер исполнит эту роль, но дал персонажу краткую характеристику: Он женат, у него семья, и это лишь часть того, кем он является.

Инсайдеры, журналисты и фанаты предполагают, что этого героя сыграет звезда "Игры престолов" Ричард Мэдден. Не так давно он уже предстал на больших экранах в роли любовника Элтона Джона, а таблоиды и вовсе подозревают его в романтической связи со звездой сериала "13 причин почему" Брендоном Флинном.

Take a look at the incredible cast of Marvel Studios’ THE ETERNALS, on stage at the #D23Expo (1/2) pic.twitter.com/6TXvWIeaB9

— Marvel Studios (@MarvelStudios) August 25, 2019