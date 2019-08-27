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"Он женат, у него семья": в киновселенной Marvel появится персонаж-гей

"Он женат, у него семья": в киновселенной Marvel появится персонаж-гей
22:26 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter

Новости культуры:На выставке D23 Expo глава студии Marvel официально подтвердил, что Валькирия из фильма «Тор: Рагнарек» теперь не единственный персонаж с нетрадиционной сексуальной ориентацией в киновселенной.

В недавнем интервью Кевин Файги рассказал, что первый супергерой-гей появится в фильме "Вечные", и поделился некоторыми подробностями его биографии.

В этот понедельник Файги стал гостем на шоу "Доброе утро, Америка" и немного рассказал о грядущем кинокомиксе. Поклонники были определенно заинтригованы новостями о ЛГБТК-персонаже, поскольку в оригинальном комиксе такого героя среди Вечных не было. Глава Marvel все еще скрывает, какой именно актер исполнит эту роль, но дал персонажу краткую характеристику:  Он женат, у него семья, и это лишь часть того, кем он является.

Инсайдеры, журналисты и фанаты предполагают, что этого героя сыграет звезда "Игры престолов" Ричард Мэдден. Не так давно он уже предстал на больших экранах в роли любовника Элтона Джона, а таблоиды и вовсе подозревают его в романтической связи со звездой сериала "13 причин почему" Брендоном Флинном.

Киновселенная Marvel: Валькирия станет первым ЛГБТК-героем студии

Однако Мэдден не единственный кандидат на роль первого супергероя-гея в киновселенной Marel. Помимо него в касте числятся Кумэйл Нанджиани, Брайан Тайри Генри, Дон Ли, а также бывший коллега Ричарда Кит Харингтон.

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Кино, Фильм, Marvel, Персонаж, Ричард Мэдден, Кинокомикс, Кевин Файги, ЛГБТК-персонаж.
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